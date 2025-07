Milan-Jashari, affare saltato: scatta il piano B per il centrocampo

Sembra essere ormai saltata la trattativa del Milan per portare Ardon Jashari in rossonero. Già pronto il nome del sostituto del centrocampista svizzero.

Negli ultimi giorni sembrava finalmente poter arrivare la fumata bianca per vedere Ardon Jashari con la casacca del Milan. Il club rossonero ha infatti presentato una nuova offerta al Club Brugge. A sorpresa, però, seppur non ancora in via ufficiale, il club belga sembra aver rifiutato anche questa nuova proposta.

Altro pugno allo stomaco per il Milan che era pronto ad accogliere Jashari dopo una telenovela durata da più di un mese. Nulla da fare, però, con i rossoneri ormai indirizzati ad abbandonare la pista per il classe 2002. Il centrocampista, però, dovrà arrivare ed è per questo che sul taccuino della dirigenza c’è già un altro nome.

Milan, al posto di Jashari può arrivare Javi Guerra

Il piano B a Jashari è in realtà un profilo già sondato dal Milan nelle scorse settimane. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a inizio mercato il Milan si era interessato ad Javi Guerra ed ora potrebbe ripartire l’assalto. Il centrocampista spagnolo continua a rifiutare il rinnovo propostogli dal Valencia, con ancora la speranza di trasferirsi in un top club europeo.

Sulle sue tracce ci sono Manchester United e Atletico Madrid, ma se il Milan dovesse tornare alla carica potrebbero essere proprio i rossoneri ad avere la meglio.

Prima il Diavolo farà definitivamente chiarezza sulla situazione Jashari, capendo se l’affare è davvero sfumato. Di certo i rossoneri non miglioreranno ulteriormente la loro offerta. Se il rifiuto da parte del Club Brugge dovesse arrivare anche in maniera ufficiale, Igli Tare volterà pagina chiudendo per sempre il capitolo Jashari. E riaprendo magari quello chiamato Javi Guerra.

Centrocampo Milan, niente colpo? Spunta la clamorosa ipotesi

La Gazzetta dello Sport non esclude, però, anche un scenario del tutto inatteso. Al momento infatti Allegri può già contare su sei centrocampisti e potrebbe clamorosamente decidere di non apportare più nessuna modifica al reparto. In tal caso il budget stanziato per il centrocampista verrebbe indirizzato in altri reparti, nei quali c’è magari più necessità di innesti.

Si tratta, almeno per il momento, di una semplice ipotesi. Fino ad oggi il Milan non ha ancora abbandonato l’idea di chiudere per un nuovo centrocampista. Chiaramente però questo nuovo colpo di scena nella trattativa per Jashari ha nuovamente smosso le carte in tavola. Starà ai rossoneri decidere se virare su un altro profilo o se lasciare il centrocampo intatto.