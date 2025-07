Milan-Jashari, l’aggiornamento che non ti aspetti: le parole in diretta

Milan-Jashari, trattativa ferma ma il giocatore spinge: niente convocazione in Supercoppa

Sembra ormai una vera e propria telenovela quella tra il Milan e Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, al centro del mercato rossonero da settimane, non è stato convocato dal tecnico Nicky Hayen per la sfida di Supercoppa belga contro l’Union Saint-Gilloise.

Un’assenza che ha subito fatto rumore e che ha riacceso le speranze dei tifosi del Milan, convinti che il mancato impiego sia un segnale chiaro verso la cessione.

Hayen: “Situazione complicata, ma lo aspetto lunedì”

Poco prima del match, Hayen ha risposto alle domande sul futuro del giocatore: “La situazione è molto chiara. Jashari dovrebbe tornare ad allenarsi lunedì. Ma nel calcio può succedere di tutto, e questa è una situazione complicata. Ho fiducia nel club, sapranno cosa fare”, ha spiegato ai microfoni di DAZN.

La trattativa però, al momento, è in una fase di stallo. Il Brugge continua a chiedere 40 milioni di euro per lasciar partire Jashari. Il Milan, dal canto suo, ritiene che l’offerta da 32,5 milioni più 5,5 di bonus sia più che adeguata e non sembra intenzionato ad alzare la posta.

Il giocatore, però, ha già fatto sapere chiaramente quale sia la sua volontà: vuole vestire la maglia rossonera. Sta spingendo con decisione affinché si trovi un accordo. Ma al momento, tra domanda e offerta, resta distanza. E il tempo stringe.