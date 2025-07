Milan-Jashari, nuovo indizio: segnale forte del centrocampista

Ardon Jashari manda un altro messaggio forte e chiaro al Club Bruges, ma sopratutto al Milan: il segnale del centrocampista è inequivocabile.

Il Milan non ha alcuna intenzione di mollare la presa per Ardon Jashari. Il promettente centrocampista svizzero, nominato in Belgio MVP e miglior giovane dell’ultima stagione di Jupiler Pro League, resta l’obiettivo numero uno dei rossoneri per rinforzare ulteriormente il reparto di centrocampo. Dopo Ricci e Modric, Igli Tare vuole Jashari. Le parti sono ancora distanti, ma a tenere in vita la trattativa ci sta pensando proprio il centrocampista del Club Bruges, lanciando dei segnali continui.

Jashari vuole il Milan: l’ultimo segnale lanciato dal centrocampista

Ardon Jashari sta facendo di tutto per spingere il Club Bruges a cedere alle avance del Milan, mandando dei chiari segnali. Dopo aver saltato il mini ritiro in Inghilterra e l’amichevole contro il Rakow, il centrocampista svizzero è tornato al centro sportivo della società belga per allenarsi. Il giocatore classe 2002, però, non ha preso parte alle sedute di lavoro con la squadra, seguendo un programma personalizzato.

L’ultimo segnale perentorio di Ardon Jashari è arrivato nella giornata di oggi. Secondo quanto riportato da ‘Het Laatste Nieuws’, il calciatore non ha partecipato allo shooting per la foto di squadra. Insomma, il centrocampista svizzero vuole solo il Milan e sta calcando molto la mano pur di tramutare in realtà il suo sogno di indossare la maglia rossonera.

C’è distanza tra le due società. Il Club Bruges starebbe continuando a chiedere 40 milioni di euro per il centrocampista. L’ultima offerta del Milan sarebbe stata presentata giorni fa: 32 milioni di euro più 3 milioni di bonus facilmente raggiungibili e altri 3 milioni più difficili da ottenere.

Jashari-Milan, l’Inter può sbloccare la trattativa

Paradossalmente, la trattativa potrebbe essere sbloccata proprio dall’Inter. Il Club Bruges sarebbe sempre più vicino all’acquisto di Aleksander Stankovic, individuato della società belga come il degno erede di Jashari. Le parti avrebbero trovato un punto di incontro sulla base di un’operazione da 10 milioni, ma ci sono ancora delle incongruenze sul fattore recompra.

Il Club Bruges vorrebbe fissare la cifra almeno sui 30 milioni, mentre l’Inter preferirebbe non sforare quota 25. Le parti stanno discutendo, ma c’è voglia di arrivare alla fumata bianca. Nel caso l’affare dovesse prendere il decollo, la compagine belga non avrebbe più motivo di resistere al pressing del Milan per Jashari.