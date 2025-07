Milan-Jashari, passi in avanti: l’annuncio fa ben sperare

Continuano le trattative tra Milan e Brugge per Jashari e un nuovo dettaglio ha fatto sorridere i rossoneri.

Il d.s. Tare sta lavorando intensamente per garantire ad Allegri un gruppo competitivo che possa ritornare in Europa. Ad oggi le attenzioni principali sono rivolte sul centrocampo, come testimoniato dagli arrivi di Ricci ufficializzato qualche giorno fa e Modrić, che è pronto ad unirsi al gruppo una volta terminato il Mondiale per Club con il Real Madrid.

Jashari vuole solo il Milan

Il terzo colpo che i rossoneri potrebbero chiudere è proprio Ardon Jashari. Lo svizzero ha dato piena disponibilità ai lombardi: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giocatore non sarà presente con il Club Brugge in vista del ritiro estivo in Inghilterra.

Al momento però non è ancora stato raggiunto nessun accordo tra le due società, con il club belga che vorrebbe 40 milioni di euro, mentre il Milan preferirebbe non superare i 35. Il classe 2002 sarebbe un calciatore perfetto nel 4-3-3 di Max Allegri, poiché godendo di un’ottima duttilità, potrebbe essere schierato sia mediano ma anche mezzala.

In questi ultimi anni i centrocampisti sono stati l’arma in più del diavolo. Da ricordare i 10 gol di Loftus-Cheek nel 2023/2024 e le 15 reti di Reijnders nella stagione appena conclusa. Numeri che fanno ben sperare i tifosi rossoneri, nonostante Jashari non sia un calciatore da doppia cifra nelle marcature. Inoltre il numero 30 a San Siro ci ha già giocato lo scorso ottobre, nella gara tra Milan e Brugge valida per i gironi di Champions League.