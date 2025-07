I tifosi del Milan provano a dare una mano alla società rossonera per sbloccare l’operazione Jashari con il Club Bruges.

Continua a tenere banco la trattativa tra il Milan ed il Club Bruges per Ardon Jashari. Dopo il no alla prima offerta, la società rossonera nelle ultime ore ha deciso di rilanciare con una nuova proposta: 33,5 milioni di euro più 4,5 di bonus. Anche questa cifra, però, sembra non aver soddisfatto la compagine belga, che resta ferma sulle proprie intenzioni e continua a pretendere 40 milioni.

Scendono in campo i tifosi del Milan: rossoneri scatenati su Instagram

Insomma, il braccio di ferro tra Milan e Club Bruges va avanti. Il centrocampista classe 2002 svizzero vuole i rossoneri, lanciando una serie di segnali inequivocabile e accettando la proposta del Diavolo: 2,5 milioni per due anni. Talmente desideroso di indossare la maglia del Milan, Ardon Jashari starebbe accantonando ogni tipo di offerta dalla Premier League.

La trattativa, però, resta complessa. Per cercare di sbloccare la situazione, sono scesi in campo anche i tifosi del Milan. Moltissimi sostenitori rossoneri si sono riversati con determinazione sui canali social media del Club Bruges, in particolare su Instagram. I supporter della società lombarda stanno inondando di commenti tutti i post più recenti della compagine belga, facendo spopolare l’hashtag #freeJashari.

Nonostante la volontà del calciatore e l’insistenza del Milan, il Club Bruges continua a chiedere 40 milioni di parte fissa. Da capire se la società rossonera, dopo la seconda offerta, faccia dietrofront rispetto alle parole di Igli Tare, avvicinandosi ulteriormente alle richieste dei fiamminghi con una nuova offerta.

Giorni fa, il ds rossonero è stato categorico ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”. Mentre stamani, in occasione dell’assemblea in Lega, ha parlato il presidente rossonero, Paolo Scaroni: “Non vogliamo offrire troppo, lui vorrebbe venire a tutti i costi”.