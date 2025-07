Milan-Jashari, svolta definitiva: nessun dubbio su quale sarà l’esito della trattativa

Sta per terminare l’estenuante trattativa tra Milan e Club Brugge per il trasferimento di Ardon Jashari. L’affare andrà a buon fine?

Le lunghe telenovele di mercato sono ormai consuetudine in ogni sessione estiva. Quest’anno però la sensazione è che si sia battuto ogni record. Da ormai più di un mese il Milan sta infatti cercando di portare in rossonero Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, che ha da tempo esternato la sua volontà di unirsi al Diavolo, è letteralmente prigioniero del Club Brugge che continua a chiedere 40 milioni di euro.

I due club si sono visti diverse volte, con i rossoneri che hanno sempre cercato di abbassare invano le richieste belga. Nelle ultime settimane l’affare sembrava essere in stand-by, con il Milan non più disposto a migliorare la sua offerta. Nelle ultime ore sembra però essere arrivata la svolta definitiva che fa chiarezza sull’esito della trattativa.

Jashari al Milan, ci siamo: si chiude entro 2-3 giorni

Tutto fa ormai pensare che il futuro di Jashari sarà a tinte rossonere. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, siamo ormai alle battute finali per il trasferimento al Milan di Jashari. Il club rossonero è in contatto diretto con il Brugge e conta di chiudere la trattativa in 2-3 giorni.

I rossoneri dovrebbero modificare la loro ultima offerta, arrivando ad offrire 35 milioni di euro più bonus. Non precisamente i 40 milioni richiesti dal Club Brugge, ma comunque un’offerta che secondo il Milan dovrebbe bastare per la fumata bianca.

Intanto Jashari continua a spingere per il suo trasferimento in rossonero. Il classe 2002 non è stato convocato nella finale di Supercoppa nazionale di domenica scorsa e non ha nemmeno preso parte al ritiro della squadra. Inoltre, proprio poche ore fa l’allenatore del Club Brugge ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa.

Jashari, l’allenatore del Brugge alza il muro: “Le richieste del club sono chiare”

Nella conferenza stampa odierna, Nicky Heyen, allenatore del Club Brugge, ha parlato del caso Jashari. Il tecnico ha fatto intendere la volontà del giocatore di trasferirsi, ma al tempo stesso ha ribadito la netta posizione del suo club:

Giovedì e venerdì Jashari si è allenato a pieno ritmo con il gruppo per la prima volta. Allenarsi con noi è nel suo interesse: vogliamo offrire giocatori in forma in caso di trasferimento. Le richieste del club sono chiare. Poi ci sono anche i desideri del giocatore ed è qui che nasce la difficoltà.

Queste le dichiarazioni di Heyen che ha detto tra le righe quanto già si sa da tempo: Jashari vuole lasciare il Club Brugge, ma il Club Brugge non vuole scendere a compromessi per lasciarlo partire.