Milan, John Terry sul nuovo acquisto: “Giocatore fantastico”

L’ex capitano e bandiera del Chelsea, John Terry, è esaltato dal nuovo acquisto del Milan per la prossima stagione

Dopo la cocente delusione della passata stagione, terminata con un mancato piazzamento nelle coppe, il Milan è deciso a ripartire già da questa stagione. Per farlo, il board rossonero si è affidato al duo composto da Allegri e Tare per riportare pragmatismo e senso di appartenenza.

Ora però il tecnico toscano si aspetta delle mosse anche per quanto riguarda il mercato visto che ora il budget si è considerevolmente alzato grazie alle cessioni di Reijnders e Theo Hernandez. Tra gli acquisti già completati però spicca il nome di Luka Modric, giocatore più titolato della storia del Real Madrid che già acceso gli entusiasmi degli addetti ai lavori.

Milan, Terry esaltato: “Il Milan è il mio club italiano preferito, Modric è fantastico”

L’ex capitano e bandiera del Chelsea, John Terry, intercettato a Milano Malpensa, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb dell’arrivo al Milan di Luka Modric. Queste le sue parole:

“Modric è uno dei migliori del mondo, ha ancora anni in cui giocare. E’ una persona fantastica e, come ho detto, è uno dei più forti di sempre, è ottimo per lui firmare per il Milan. Porterà tanta esperienza, è un grande nome che arriva in un club fantastico, uno dei miei preferiti in Italia. Quindi si, è un giocatore grandioso che può portare esperienza in un momento in cui al Milan può servire”.