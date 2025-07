Milan, la mossa a sorpresa di Tare: beffato il Napoli

Il Milan si prepara al duello con il Napoli per lo scudetto con un clamoroso scippo di mercato, la notizia spiazza tutti: Tare può realizzare un colpaccio

Il Milan si è lasciato alle spalle, come sappiamo, una stagione disastrosa. In questi casi, è fondamentale una reazione d’orgoglio immediata ed è quella a cui stiamo assistendo, da parte dell’ambiente rossonero, che vuole dimenticare il passato e tornare finalmente ad altissimi livelli. Lanciando immediatamente la sfida alle dirette concorrenti.

Parlano chiaro gesti e azioni di tutte le parti in causa. Allegri ha anticipato il raduno dei suoi, iniziando subito gli allenamenti. La volontà, evidente, è quella di partire forte, per presentare un Diavolo subito tirato a lucido e in grado di competere per le prime posizioni. E sul mercato, stiamo vedendo un Milan altrettanto attivo, che a questo punto vuole realizzare quanto prima gli acquisti necessari per dare al tecnico livornese una squadra all’altezza della situazione.

Il primo nuovo acquisto, Ricci, è un gran colpo, senza dubbio, ma ne serviranno altri. I prossimi giorni promettono di essere scoppiettanti da questo punto di vista. Tare ha ben chiaro in testa l’obiettivo, la sfida al Napoli campione d’Italia è già lanciata sul mercato. All’improvviso, i rossoneri possono sottrarre ai partenopei di Conte un obiettivo che sembrava vicino.

Milan, affondo per Zhegrova: Napoli tagliato fuori

Il Napoli è tornato su Edon Zhegrova, di cui si era parlato già nel mercato invernale. Ma attenzione, perché si segnala in queste ore l’irruzione anche del Milan sul kosovaro.

Il talento del Lille andrà in scadenza a giugno del prossimo anno, dunque l’affare si può concretizzare anche a cifre non elevate. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan potrebbe presentare subito una offerta da 15 milioni di euro. Il Napoli, prima di dare l’assalto a Zhegrova, dovrebbe assicurarsi la cessione di Neres, ma i discorsi sono ancora in fase embrionale.

Milan scatenato, adesso si avvicina anche Jashari: le ultime

Nei prossimi giorni, poi, il Milan potrebbe mettere a segno un altro colpaccio. La situazione si sta mettendo positivamente per Ardon Jashari, del Bruges.

Il muro alzato dai belgi sta per cadere. I continui rilanci dei rossoneri stanno facendo breccia, il giocatore si vede già con la maglia del Milan e non è partito per la trasferta del Bruges nel Regno Unito, per l’amichevole coi Rangers e il ritiro a Londra. A questo punto, sembra sia solo questione di dettagli e di conto alla rovescia.