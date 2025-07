Milan, la protesta continua: messaggio chiaro della Curva Sud

Non cenna a fermarsi la protesta mossa dal tifo organizzato del Milan nei confronti della dirigenza: l’ultimo messaggio è netto!

Continua ad esserci aria di conflitto in casa Milan. Nonostante la dose di cambiamento arrivata con gli arrivi di Igli Tare e Massimiliano Allegri, la Curva Sud resta ferma nelle proprie intenzioni, proseguendo la propria marcia di protesta all’indirizzo della dirigenza rossonera. Sono ormai diversi mesi che il tifo organizzato sopratutto si amareggiato quanto furibondo, e ha tutte le ragione per esserlo: il Milan ha chiuso l’ultima stagione all’ottavo posto in Serie A e con una finale di Coppa Italia persa contro il Bologna.

La protesta non si ferma: l’annuncio della Curva Sud

In più circostanze, sugli spalti sono partiti diversi cori e fischi per i vari dirigenti del Milan. Il più bersagliato dai tifosi, specialmente sui social, è Gerry Cardinale, più volte invitato dai sostenitori del club a lasciare Milano. La protesta, di fatto, continua e la Curva Sud lo ha confermato tramite i social. Neanche il vento del cambiamento ha messo un freno alla protesta dei tifosi rossoneri. Attraverso il proprio account Instagram, la Curva Sud ha annunciato che domani non sarà presente al raduno della squadra a Milanello

Il comunicato del tifo organizzato: “Domani non saremo la Curva Sud non sarà presente al raduno a Milanello. Ringraziamo tutte le persone che ieri (alla festa di fine anno della Curva, ndr) sono passate anche solo per un saluto, per una birra, per respirare un po’ di quel MILANISMO e rivedere striscioni e bandiere che da tempo sono proibiti allo stadio… Avanti Ultras, avanti milanisti!”.