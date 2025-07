Milan, la trattativa è ufficialmente tramontata: l’annuncio di Fabrizio Romano

Ora è ufficiale. L’oggetto del desiderio di Igli Tare non si trasferirà al Milan. La pista è da considerarsi definitivamente tramontata. Il ds albanese ha gettato la spugna.

Fin dal suo secondo-primo giorno al Milan, Massimiliano Allegri ha comunicato un’intenzione chiara alla sua società: “Voglio un centrocampo stellare”. Gli esponenti di via Aldo Rossi hanno immediatamente recepito il messaggio, portando a Milano Luka Modric, atteso al rientro dalla tournèe in Asia e Oceania, sia Samuele Ricci, che ha già esordito con la casacca rossonera. In queste settimane si è parlato di completare il reparto con altri giovani come Javi Guerra ma soprattutto Ardon Jashari, protagonista di una telenovela senza fine e di un botta e risposta (negativa) tra Milan e Club Brugge.

Milan, l’affare è tramontata: arriva l’ufficialità

Igli Tare ha provato a più riprese a convincere la società fiamminga, ma senza risultato. Sembra che anche l’ultima proposta di 38 milioni di euro totali, bonus compresi, non aggradi il club della “Jupiter Pro League”. Resta da capire quale sarà la prossima mossa dei vertici di Casa Milan, che nel frattempo vedono sfumare un obiettivo seguito da molto vicino nelle prime settimane di questa finestra di mercato estivo. Si tratta di Granit Xhaka, prossimo a trasferirsi al Sunderland.

Come annunciato da Fabrizio Romano, il regista svizzero, dopo le avance provenienti da Milano, ha deciso di tornare in Premier League, campionato in cui i “Black Cats” sono tornati dopo anni di assenza. Nelle casse del Bayer Leverkusen andranno venti milioni di euro, mentre per Xhaka previso un contratto fino al 2027.