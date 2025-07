Milan, le mani sullo svincolato: affare a zero in Spagna

Il club spagnolo lascia libero il giocatore a parametro zero, il Milan fiuta l’occasione e può approfittarne: che svolta per il mercato

E’ sempre un momento particolarmente interessante, per i tifosi, quello in cui la propria squadra, all’inizio di una nuova stagione calcistica parte con il ritiro precampionato e si mette al lavoro. Ambizioni e sogni tornano a farsi vivi, si vorrebbe da un certo punto di vista che la palla passasse subito al campo. Ma naturalmente, in mezzo c’è tutta la preparazione per la stagione da svolgere. E sullo sfondo c’è il calciomercato, cruciale per completare la squadra.

Per il Milan, una sessione di trasferimenti più che mai fondamentale, in una stagione che segna il passaggio verso un ciclo differente, con tanti addii eccellenti che hanno lasciato e potrebbero ancora lasciare il segno. Ci sono delle incognite, ma ci sono anche segnali sul fatto che Tare sta lavorando bene e la presenza di Allegri rassicura i tifosi: il Milan sarà costruito con una logica e potrà puntare in alto.

La società sembra disposta a investire, eccome, come dimostra l’affare Ricci, più le altre trattative che si stanno portando avanti. Ma Tare è anche un dirigente che sa che il mercato può regalare delle occasioni in saldo. Per il Diavolo, in Spagna potrebbe esserci un parametro zero in attesa.

Milan, il centrocampo si conclude con un altro arrivo gratis: suggestione Januzaj

Nobile decaduta, nel campionato iberico sta cercando di ricostruirsi il Siviglia, reduce da annate critiche. Per l’ennesima rifondazione, ci saranno numerosi addii. Come quello di Januzaj.

Il belga, 30 anni, dopo aver dato il meglio di sé alla Real Sociedad tra il 2017 e il 2022 si è perso nel suo passaggio in Andalusia. E anche dopo l’ultimo prestito al Las Palmas, il club non vuole più puntare su di lui. Addirittura, aprendo allo svincolo gratuito per favorire la sua partenza, secondo ‘Fichajes.net’. Januzaj può tornare all’Anderlecht, da dove ha mosso i primi passi, ma il Milan può pensarci: si tratta di un giocatore esperto e di qualità, potrebbe fare comodo.

Milan, per Jashari siamo alla stretta finale: così prende forma la mediana di Allegri

In mezzo al campo, ci sono grandi manovre in atto ed è il reparto che per primo può essere completato. Dopo Ricci, con Modric in arrivo tra alcuni giorni, la ciliegina sulla torta può essere Jashari.

E’ lui il nome su cui si è concentrato Igli Tare in questi giorni. Spiegando che l’offerta presentata al Bruges è l’ultima e non si andrà oltre quella cifra. Il Milan si è già prodotto in tanti rilanci, la volontà del giocatore appare chiara. Adesso sta ai belgi sciogliere le riserve e accettare.