Milan, Leao ai tifosi: “Sinceramente non ci penso”

Dal ritiro di Singapore Rafael Leao ha lanciato un appello ai tifosi, a poche ore dal primo test estivo contro l’Arsenal

Sta per cominciare ufficialmente l’Allegri-bis: dopo otto anni alla Juventus, il tecnico toscano è tornato sulla panchina che lo ha consacrato, con l’obiettivo dichiarato di riportare il Milan ai livelli che gli competono. I rossoneri sono partiti per Singapore, prima tappa della tradizionale tournée estiva in Asia, dove affronteranno avversari di altissimo livello.

Il debutto sarà contro l’Arsenal di Arteta, vice campione d’Inghilterra e semifinalista della scorsa Champions League, eliminato solo dal futuro vincitore Paris Saint-Germain. A seguire, la squadra volerà a Hong Kong per sfidare il Liverpool di Slot, fresco campione della Premier League. La tournée si concluderà in Australia, il 31 luglio, con l’amichevole contro il Perth Glory. Dal ritiro di Singapore, Rafa Leao ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Milan, Leao sicuro: “L’obiettivo è la Champions”

Rafael Leao è stato spesso oggetto di critiche nella passata stagione. Il cooling break dell’Olimpico e alcune uscite extra campo non hanno fatto piacere ai tifosi che dal loro numero 10 si aspettano sempre un grande senso di responsabilità. Questa deve necessariamente essere la stagione della definitiva consacrazione per il portoghese, atteso al varco tra l’essere un ottimo giocatore e un fuoriclasse.

Dal ritiro di Singapore, Leao è stato intervistato da SkySport e si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni importanti: “L’obiettivo è tornare a giocare la Champions, non sarà facile perché ci sono squadre molto attrezzate e competitive. Meglio o peggio non avere le coppe europee per poter essere competitivi in campionato? L’aspetto positivo è che giocando una volta a settimana si ha più tempo per lavorare, assimilare i concetti e diventare più squadra. L’aspetto negativo è che non giocando la Champions non giochi grandi partite che tutti vorrebbero giocare”.

Milan, Leao sta con Allegri: “Può portare tanto”

Durante l’intervista, il portoghese è stato anche imbeccato sul suo nuovo allenatore, Max Allegri: “Ho tante buone sensazioni sul mister. Si tratta di un allenatore con esperienza che ha già vinto al Milan. Si è mostrato molto vicino a me e penso possa portare tanto al Milan“.

Infine, non è mancato un appello ai tifosi e alle aspettative riposte in lui: “Sinceramente non penso tanto a quello. La gente si aspetta sempre di più da me e anche io voglio sempre fare meglio. Quando la squadra sta bene poi le individualità emergono”.