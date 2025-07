Milan, Leao stupisce tutti : messaggio netto ad Allegri

Il raduno nella giornata di ieri ha decretato ufficialmente l’avvio della nuova stagione rossonera.

Nella giornata di ieri ha preso ufficialmente il via la stagione 2025/2026 del Milan, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Alla prima convocazione non erano presenti tutti i giocatori: infatti, nelle prossime giornate piano piano si aggregheranno anche i nazionali e da lunedì inizierà ufficialmente il cammino verso il nuovo campionato. Lunedì, a Milanello, arriverà anche Leao, che si sta godendo le ultime ore di vacanza.

Milan, Leao subito a disposizione

A Milanello però come detto mancano all’appello alcuni calciatori reduci dalle esperienze con le rispettive nazionali, tra cui Rafael Leao. L’allenatore toscano ha espressamente chiesto il massimo da tutti e infatti secondo quanto riportato da Luca Bianchin, il portoghese sembrerebbe aver recepito il messaggio, tanto da essersi allenato durante la vacanza in Costa Smeralda aiutato da Dario Marcolin, ex compagno di Allegri al Cagliari. L’ex Lille nonostante le voci di mercato che lo hanno accompagnato nelle ultime settimane, è pronto domani sera a raggiungere Milano e lunedì mattina effettuare il primo allenamento.

Dopo una stagione deludente conclusa all’ottavo posto e con la mancata partecipazione alle Coppe europee, i lombardi sono pronti a cambiare marcia. Proprio dal classe ‘99, complice un 10 portato sulle spalle e un ingaggio da 6,5 milioni annui, il più alto della squadra, ci si aspetta una risposta. Negli ultimi anni e soprattutto nel campionato appena concluso, troppe le prestazioni al di sotto delle aspettative.

Allegri non ha mai nascosto un’ammirazione per il 26enne già dai tempi della Juventus e vorrebbe rivedere Leao al massimo delle sue potenzialità dimostrate attraverso le cavalcate sulla fascia con il Sassuolo nel giorno dello scudetto a maggio 2022 oppure la rovesciata in Champions al PSG nel 2023, giocate che hanno fatto sognare i tifosi rossoneri.