Milan, Loftus-Cheek è carico: che messaggio ad Allegri

Ruben Loftus-Cheek è carico a pallettoni per la nuova stagione: il centrocampista inglese ha mandato un chiaro messaggio ad Allegri.

Ruben Loftus-Cheek non vede l’ora di iniziare la nuova al Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri. Dopo un’annata condizionata dai diversi problemi fisici, il centrocampista inglese ora sta bene e ha come obiettivo quello di prendersi la scena con i colori rossoneri.

L’ex Chelsea, arrivato alla sua terza stagione in rossonero, è carico e motivato al massimo: lo ha dimostrato nella sua intervista rilasciata ai microfoni di The Straits Times, un’autorevole quotidiano di Singapore. La prima tappa della tournée estiva del Milan sarà proprio in quella città.

Loftus-Cheek suona la carica: messaggio chiaro a mister Allegri

Ruben Loftus-Cheek si è mostrato carico al massimo a margine della sua ultima uscita mediatica: “La Serie A è un campionato tattico. Il modo di giocare di alcune squadre è diverso da quello che affrontavo in Premier League. Ma è per questo che la Serie A è unica ed è una sfida ogni stagione. È un campionato tosto e mi sta veramente divertendo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione, per vedere cosa riusciremo a fare”.

Loftus-Cheek ha intenzione di sfruttare le chance in rossonero per guadagnarsi un posto in nazionale in vista dei Mondiale del 2026. Al momento, però, l’ex Chelsea resta cauto, pesando solo a lavorare duro sui campi di allenamento: “Non è in cima ai miei pensieri. Una buona stagione potrebbe aiutarmi ad arrivarci, ma devo valutare partita per partita. Ogni giorno lavoriamo senza sosta in allenamento e ci assicuriamo di riuscire a performare. Se tutto va bene, la cosa si risolverà da sola”.

Loftus-Cheek esalta Modric e Allegri

Nel corso della conferenza, il centrocampista inglese ha parlato anche del nuovo compagno di squadra, Luka Modric, e di mister Max Allegri. Loftus-Cheek ha speso parole di grande elogio e rispetto per l’ex Real Madrid: “Ho giocato contro di lui alcune volte, è un Pallone d’Oro. È un calciatore fortissimo, ha avuto una carriera al top e avere quel tipo di esperienza e qualità in squadra ci darà tanto. Sono molto contento di accoglierlo qui e di conoscerlo anche come persona. È un esempio da seguire”.

Tanta ammirazione ha mostrato Loftus-Cheek pure per mister Allegri: “Sta conoscendo gli altri giocatori a livello personale e sta sviluppando rapporti con tutti. Si vede come lavora, è molto intenso. Ha vinto così tante cose, cosi tanti trofei in passato che non si può fare a meno di guardare a ciò che ha fatto e di avere un enorme rispetto”.