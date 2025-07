Mike Maignan è finito nel mirino di un altro prestigioso club: il portiere del Milan ha già risposto alle avance.

Mike Maignan continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati e gettonati in questa finestra di mercato invernale, d’altronde è uno dei migliori portiere in circolazione. Il Chelsea ci ha provato, ma ha trovato dinanzi a sé un muro chiamato Milan. Il club rossonero ha tenuto botta alle avance dei Blues, tenendosi stretto quello che è uno dei suoi principali leader.

Tuttavia, Mike Maignan resta un nome gradito da moltissimi club. Nelle ultime ore, infatti, una società in particolare si sarebbe fatta avanti per l’estremo difensore classe 1995. Dunque, il Milan si vedrebbe costretto a sventare un nuovo assalto per il portiere francese.

Nuovo club su Maignan: è già arrivata la risposta del portiere francese

Dopo aver scacciato gli assalti del Chelsea, adesso il Milan si troverebbe alle prese con l’interesse manifestato dal Galatasaray. Come riportato da ‘TMW’, la società turca è in cerca di un nuovo portiere e nella lista di mercato ci sarebbe finito anche il nome di Mike Maignan.

I dirigenti del club giallorosso sono attualmente in Italia per chiudere l’operazione Osimhen, ma al contempo starebbero facendo dei tentativi per portare l’ex Lille in Turchia. Mike Maignan, però, avrebbe declinato l’offerta, decidendo di restare in maglia rossonera.

Nei giorni scorsi, a margine della conferenza stampa di presentazione, Max Allegri ha parlato proprio del portiere francese, rivelando: “Sono felice che Maignan abbia scelto di restare: sarà il nostro capitano. È un giocatore importante e uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. La società è stata molto brava a convincerlo a restare”.

Maignan, salvo colpi di scena, resterà al Milan. Tuttavia, i dialoghi per il rinnovo vanno a rilento. Il portiere francese, arrivato in Italia nell’estate del 2021, è in scadenza di contratto nel 2026 e quindi dal 1° febbraio sarà libero di accordarsi con altri club da free agent in vista della prossima stagione.