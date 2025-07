Milan, Modric è già pazzo di te: incredibile gesto dell’ex pallone d’oro

Modric ha già tantissima voglia di Milan: il bellissimo gesto del croato ha scioccato i tifosi rossoneri

Sarà un’estate di cambiamenti radicali in casa Milan, dopo una stagione costellata da delusioni settimanali e prestazioni ben al di sotto delle aspettative. La rifondazione rossonera è già iniziata e ha fatto le sue prime vittime: Sergio Conceição, sollevato dall’incarico, e Theo Hernandez, “accompagnato” verso l’offerta milionaria dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Situazione diversa per Tijjani Reijnders, il cui addio non è legato al rendimento in campo ma alla necessità di fare cassa: un sacrificio sull’altare delle plusvalenze, ormai consuetudine nel calcio moderno. Intanto prende forma il nuovo centrocampo. Luka Modric, già bloccato, sbarcherà a Milano dopo l’ultima avventura mondiale con il Real Madrid. Al suo fianco, il Milan punta forte su Samuele Ricci e sul giovane talento svizzero Ardon Jashari, per il quale le trattative stanno entrando nella fase decisiva. Il croato intanto si dimostra già un grandissimo professionista con un gesto che farà sicuramente piacere ad Allegri.

Milan, Modric arriva prima del previsto: il croato si taglia le ferie

Se ti chiami Luka Modric, sei stato pallone d’oro, sei l’idolo del tuo paese e uno dei giocatori più vincenti della storia del Real Madrid potrebbe essere naturale avere la “pancia piena” arrivato alla soglia dei quarant’anni. Invece il mago di Zara non ha alcuna intenzione di smettere di illuminare i campi di tutta Europa con la sua classe sopraffina.

La scelta di lasciare Madrid per vivere un’ultima avventura in Italia già di per se racconterebbe della voglia di calcio che ha Modric ma il croato si è spinto oltre: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ormai ex Real Madrid ha deciso di tagliarsi le ferie per iniziare il prima possibile la sua avventura rossonera. Modric arriverà in Italia a fine mese per perseguire il suo obiettivo di essere nel pieno della forma per la prima giornata di Serie A.

Milan, come sta Modric? I numeri della passata stagione

Non verrà certo a svernare Luka Modric in Italia, né tanto meno accetterà di buon grado di essere considerato solo un esempio e un motivatore: se avesse voluto solo questo compito sarebbe verosimilmente rimasto nella sua Madrid.

Dunque è lecito aspettarsi che arriverà al Milan con tutta la voglia di dimostrare di poter fare ancora la differenza: la scorsa stagione, nonostante i 39 anni e la concorrenza che di certo non manca nel centrocampo del Madrid, Modric ha contato 61 presenze tra tutte le competizion, con 4 reti e 9 assist e più di 2800 minuti giocati.