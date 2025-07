Milan, Modric esce allo scoperto: “Vi spiego perché ho scelto i rossoneri”

Luka Modric si conferma a Milan Tv: il centrocampista croato ha rivelato il vero motivo della sua scelta di vestire la maglia rossonera.

Dopo 13 stagioni e tantissimi trofei personali e individuali vinti con la maglia del Real Madrid, Luka Modric ha deciso di affrontare una nuova sfida. L’esperto centrocampista croato ha lasciato la Spagna per misurarsi con la Serie A, realizzando uno dei suoi sogni più grandi: vestire la maglia del Milan.

Il calciatore classe 1985 è legato al Diavolo firmando un contratto fino al 2026, con opzione per il secondo anno. A due giorni dall’ufficialità del suo trasferimento, Modric ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore rossonero a Milan Tv, rivelando il vero motivo che lo ha portato in Serie A.

Modric esce allo scoperto: le prima parole del croato da giocatore del Milan

Modric ha parlato senza veli alla sua prima intervista da giocatore del Milan. Non poteva mancare il commento del centrocampista croato sulla foto che lo ritrate da bambino con la maglia rossonera: “La foto è incredibile, vedevo tanto calcio italiano e il Milan era la mia squadra preferita. C’era Boban, il mio idolo. Sono felice di stare qui”.

In seguito, Modric ha spiegato il motivo della sua scelta di dire sì al Milan: “Volevo stare in Europa, giocare ancora nel calcio che conta. Avevo tante offerte, ma quando è arrivato il Milan ero già sicuro. Tare è venuto in Croazia per presentarmi il progetto, è stato importante e lì ho capito quanto mi volevano. Il Milan è uno dei primi club in Europa: deve vincere titoli, non può essere nella media. Per questo motivo sono qui. Voglio vincere e aiutare in tutti gli aspetti. Niente arriva facile, devi lavorare e lottare”.

Modric ha anche parlato del campionato di Serie A: “Ho guardato molto calcio italiano, è un campionato competitivo, sta crescendo. Mi è sempre piaciuto guardare i miei compagni di Nazionale. E’ una lega molto tattica e fisica”.

Nonostante i molteplici titoli vinti, Modric non è affatto appagato: “Il mio segreto? L’amore per il calcio. Ho ancora il fuoco dentro, lo sento. Mi spinge a dare il massimo e a lavorare duro. Ho conquistato molto, ma non sono mai soddisfatto, specialmente a livello professionale”.

Modric ha poi toccato il tema legato al numero di maglia: “La 14? Mi piace questo numero. Leao è il presente e il futuro, il 10 è suo. Ho giocato all’inizio della carriera con questo numero, e anche in Nazionale”.

Infine, Modric ha mandato un messaggio ai tifosi: “Sono contento di essere qui in un grande club come il Milan. Vi aspetto a San Siro. Speriamo di lasciarvi grandi ricordi quest’anno e di vincere insieme. Forza Milan”.