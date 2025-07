Milan, Morata ha deciso il suo futuro: Galatasaray alle strette

Alvaro Morata ha fatto una scelta chiara sul suo futuro: l’attaccante mette alle strette il Galatasaray.

Dopo una stagione divisa tra Milan e Galatasaray, Alvaro Morata si starebbe preparando ad un nuovo trasferimento. L’esperto attaccante spagnolo ha preso una decisione molto chiara sul futuro, mettendo in cima alla lista dei desideri il ritorno in Serie A.

Alvaro vuole fare ritorno proprio in Lombardia, ma non per vestire nuovamente la maglia del Milan. La punta classe 1992 sta sollecitando i propri agenti per concretizzare quanto prima il trasferimento al Como.

Morata vuole il Como: l’ultima parola spetta al Galatasaray

Alvaro Morata starebbe spingendo per sbarcare alla corte del Como, dove c’è mister Cesc Fabregas. Allenatore che l’ex Real Madrid ha avuto come compagno di squadra ai tempi della sua esperienza al Chelsea. L’affare sarebbe in via di definizione: l’attaccante avrebbe già accettato la proposta economica dei Lariani e la stessa società del presidente Suwarso, spinta anche da Fabregas, sarebbe pronta ad accoglierlo in squadra per metterlo al centro del progetto.

Il Milan avrebbe già dato il suo benestare per l’operazione, ma l’ultima parola spetta al Galatasaray. Manca il via libera dei turchi per far decollare del tutto l’operazione, così come rivelato da Matteo Moretto:“Per quanto riguarda Morata, è tutto ok con il Como. Lo spagnolo sta spingendo per trasferirsi nella squadra di Fabregas. C’è una trattativa avanzata tra le parti, ma il via libera del Galatasaray per la chiusura”.

Nel gennaio scorso, il Galatasaray si è garantito le prestazioni di Alvaro Morata con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato per il 15 gennaio 2026. Per rescindere l’accordo, nella prossima settimana gli agenti del calciatore andranno direttamente in Turchia. Lo ha confermato Moretto: “I turchi hanno in pugno questa situazione. Serve per forza il sì del Galatasaray. Nel corso della prossima settimana ci sarà una missione importante da parte degli agenti di Morata in Turchia per cercare di sbloccare la situazione. Il colpo Alvaro è una richiesta esplicita di Fabregas”.