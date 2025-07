Milan, ne arriva subito un altro dopo Ricci: lo scambio decide tutto

Con uno scambio che può accontentare tutti, il Milan può assicurarsi a breve un altro rinforzo: si apre la via per l’accordo tra i due club

Con il colpo Samuele Ricci, il Milan inizia a fare sul serio. I rossoneri aprono definitivamente la loro campagna acquisti e lanciano un segnale a tutta la concorrenza. Il club ha intenzione di rinforzarsi in maniera importante, anche senza coppe europee, per puntare a dare fastidio nelle primissime posizioni. Lotta per un posto in Champions come minimo, magari anche inserirsi nella corsa scudetto.

Tutto dipenderà, logicamente, da quanto il Milan riuscirà a fare effettivamente nella sessione di trasferimenti. Ma la sensazione è che, preso l’abbrivio, Tare non voglia più fermarsi. E infatti è alacremente al lavoro, mentre Allegri inizia a sondare la squadra sul campo con i primi test fisici, per regalare quanto prima al tecnico livornese altri rinforzi.

L’accelerazione decisa, dalle notizie degli ultimi giorni, è evidente. Il Milan potrebbe sbloccare a breve un altro acquisto di livello, grazie a uno scambio che cambia con decisione il fronte della trattativa, che sembrava piuttosto chiuso fino a questo momento.

Milan, per Javi Guerra il Valencia vicino al sì: ecco la carta Chukwueze

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione, come è noto, quello di Javi Guerra, centrocampista del Valencia molto promettente, in possesso di doti fisiche e tecniche di prim’ordine.

Ebbene, dopo che i primi tentativi per il giocatore non sono andati a buon fine, la quadra si potrebbe trovare, come riportato da ‘Elgoldigital’, in Spagna, con l’inserimento di Chukwueze nell’affare. Infatti, il Valencia vorrebbe il nigeriano per rinforzare il proprio reparto d’attacco e, con un indennizzo economico a completare la transazione, potrebbe accordare alla fine la partenza di Javi Guerra. Diplomazie al lavoro per chiudere quanto prima.

Milan, non è finita a centrocampo: continua il forcing per Jashari

Nel frattempo, il Milan insiste per un ulteriore rinforzo in mediana, stravolgendo definitivamente il reparto. Non è sparito dai radar Jashari, tutt’altro.

Lo svizzero del Bruges piace sempre molto, nonostante il muro alzato dai belgi. C’è l’ultimo tentativo per cercare di convincerli a cedere, l’offerta è stata alzata fino a 38 milioni di euro. Uno sforzo considerevole da parte della dirigenza milanista, ma non è detto che basterà per arrivare a dama. Se anche questo tentativo non funzionasse, si cambierebbe a quel punto obiettivo.