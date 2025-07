Dopo Tare, anche Paolo Scaroni si è esposto per Ardon Jashari: il messaggio del presidente rossonero è perentorio.

Dopo le parole rilasciate giorni fa dal ds rossonero Igli Tare, stamani sono arrivate anche quelle di Paolo Scaroni. Anche il presidente del Milan si è chiaramente esposto in merito alla situazione Jashari, lanciando un messaggio forte e chiaro al Club Bruges. Il patron del club ha usato parole chiare e incise al suo arrivo nella sede della Lega di Serie A.

Scaroni è diretto: messaggio inequivocabile al Club Bruges

Dopo Tare, anche Paolo Scaroni è venuto fuori pubblicamente per l’obiettivo Jashari, indirizzando un messaggio inequivocabile al Club Bruges: “Non vogliamo offrire troppo, lui vorrebbe venire a tutti i costi“. Parole che non lascia spazio ad interpretazioni, che vanno ad aggiungersi a quelle rilasciate recentemente dal Igli Tare.

Pochi giorni fa, il ds del Milan è stato molto schietto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre“.

L’ultima offerta del Milan per Jashari: il Club Bruges non si smuove

Dopo essersi vista respinta la prima offerta, il Milan ha deciso di alzare il tiro, presentando al club belga una nuova offerta. La compagine lombarda ha messo sul tavolo 33,5 milioni di euro più 4,5 di bonus. Una proposta che non avrebbe convinto il Club Bruges. La compagine belga, di fatto, avrebbe respinto anche la seconda offerta del Milan.

La dirigenza rossonera, dopo Modric e Ricci, vorrebbe potenziare il proprio centrocampo con l’acquisto di Jashari. Lo svizzero è attualmente l’obiettivo numero uno del mercato rossonero, ma il Club Bruges continua ad opporre resistenza, mettendo a dura prova la pazienza del Milan. La compagine fiamminga non ha alcuna intenzione di schiodarsi dalla richiesta di 40 milioni di parte fissa. Da capire, dopo l’ennesimo no del Club Bruges, se Tare sia disposto a fare un ulteriore tentativo, anche se le sue recenti parole alla Rosea sono state molto chiare.

Intanto, Ardon Jashari continua a spingere per la cessione a Milano. Il centrocampista svizzero sta facendo di tutto per vestire rossonero nella prossima stagione, mettendo da parte anche le diverse offerte della Premier League. Il Milan non molla la presa per Jashari, forte dell’accordo che ha già da tempo con il calciatore. Il classe 2002 avrebbe accettato un contratto pluriennale da 2,5 milioni a stagione.