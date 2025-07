Milan news, cessione inaspettata: il rossonero va in Arabia!

Cessione a sorpresa in casa Milan: il big dei rossoneri fa le valige e va in Arabia. Massimiliano Allegri spiazzato.

Negli ultimi giorni sta parlando molto del futuro di Ismael Bennacer. Dopo l’esperienza in prestito al Marsiglia, il centrocampista algerino è rientrato a Milano per capire quale sarà il suo futuro. Per l’ex Empoli si sarebbero aperte le porte della Saudi Pro League, dopo la manifestazione di interesse dell’Al-Ittihad.

Il classe 1997, fuori dai piani di Allegri, si sarebbe preso del tempo per riflettere. In attesa di una definitiva del calciatore, il Milan in queste ore avrebbe ricevuto un’altra proposta dall’Arabia Saudita. Ma stavolta a finire al centro dell’attenzione non sarebbe stato un esubero, bensì uno degli uomini chiave della squadra.

Il top club arabo è in pressing: cessione a sorpresa in casa Milan?

Secondo quanto riportato da alcune fonti dall’Arabia Saudita, l’Al-Ahli avrebbe inserito nei propri obiettivi di mercato uno dei leader della squadra di Massimiliano Allegri: si tratta di Youssouf Fofana. La società araba sarebbe pronta a presentare un’offerta sostanziosa al Milan per mettere le mani sul centrocampista francese.

L’Al-Ahli avrebbe scelto Youssouf Fofana come prossimo obiettivo per il centrocampo nel caso in cui dovesse concretizzarsi la partenza dell’ex Milan, Franck Kessié. L’interesse del top club della Saudi Pro League sarebbe molto forte, ma resta da capire quale sia la volontà del calciatore ex Monaco.

L’ultima stagione del Milan è stata disastrosa, ma Fofana è una delle poche note positive della nefasta annata. Alla sua prima esperienza in rossonero, il centrocampista ha dato prova di forza fisica, grande corsa e anche di una certa qualità in mezzo al campo. Il francese ha concluso la stagione con 52 presenze (3890 minuti in campo), un gol e 9 assist.

Il calciatore classe 1999 è arrivato a Milano l’estate scorsa, costando al club rossonero circa 20 milioni di euro. Ora, stando ai dati di ‘Transfermarkt’, il francese ne vale almeno 30. Dunque, servirà un’offerta convincente per far vacillare il Milan, anche se la società rossonera non avrebbe alcuna voglia di privarsi di un altro pilastro portante della mediana, dopo aver già ceduto Tijjani Reijnders.

Milan a caccia del terzino: la trattativa per l’obiettivo si mette in salita

Il Milan continua ad essere in pressing per assicurare a mister Massimiliano Allegri il giovane Guéla Doué. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il terzino destro sarebbe in pole position nelle scelte del club rossonero. Nelle ultime ore, la società lombarda avrebbe effettuato dei nuovi sondaggi per il franco-ivoriano.

Lo Strasburgo, però, starebbe continuando a chiudere 30 milioni. Una cifra che ha messo decisamente in salita la trattativa. Nell’ultima stagione, il calciatore classe 2002 ha disputato 34 partite (2.896 minuti giocati), un gol e 2 assist. Nonostante le alte richieste dello Strasburgo, il Milan vorrebbe sfruttare il desiderio di Doué per chiudere l’operazione. Con il promettente terzino ci sarebbe già un’intesa di massima a livello contrattuale.