Igli Tare ha un nuovo obiettivo per la fascia destra: il direttore sportivo del Milan ha messo nel mirino un ex volto della Serie A.

In casa Milan prosegue senza freni la ricerca al terzino destro da mettere nelle mani di mister Massimiliano Allegri. Dopo aver messo da parte Marc Pubill, passato all’Atletico Madrid, ora il Milan avrebbe orientato il proprio sguardo principalmente in Francia e non solo per Guéla Doué. Sul taccuino del ds rossonero, Igli Tare, ci sarebbe un nuovo nome: un profilo che il mondo della Serie A conosce molto bene.

Scelta l’alternativa a Guéla Doué: è un ex Serie A

Nella short-list del club di Via Aldo Rossi resta in cima il nome di Guéla Doué. Il Milan starebbe lavorando per sbloccare la situazione con lo Strasburgo, che continua a chiedere 25 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dal club rossonero. Per questo, la società lombarda si sarebbe messa alla ricerca di nuove soluzioni.

Tra le possibili alternative a Guéla Doué, Igli Tare avrebbe inserito il nome di un ex calciatore della Serie A. Secondo quando riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, il Milan starebbe pensando ad un’altra opzione dalla Francia e porta il nome di Wilfried Singo. Un profilo non nuovo ai tifosi più esperti della Serie A, dato che l’ivoriano classe 2000 ha giocato in Italia con la maglia del Torino.

Ora, Wilfried Singo è di proprietà del Monaco. Nell’ultima stagione, ha collezionato 35 presenze, 3 gol e 3 assist. La società monegasca lo valuta intorno ai 25 milioni di euro. Il Diavolo sarebbe ben disposto a riprendere i rapporti con il club di Ligue 1 per intavolare una trattativa in stile Fofana.