Il Milan ha individuato il degno vice di Santiago Gimenez nel campionato belga: la società rossonera affonda il colpo.

Non solo il tema terzini, il Milan sta lavorando sul mercato per sbrogliare la situazione anche per quanto concerne il reparto d’attacco. Nello specifico, il club rossonero si sta muovendo per consegnare nelle mani di mister Massimiliano Allegri un nuovo attaccante. Il primo nome sulla lista sarebbe quello di Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus. Tuttavia, non è l’unico nome su cui Tare starebbe lavorando.

Nuovo nome per l’attacco: Tare piomba sul centravanti nigeriano

Stando alle ultime informazioni raccolte dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, avrebbe puntato il proprio mirino su un possente centravanti del calcio belga: Tolu Arokodare. Si tratta di un attaccante nigeriano, alto 197 centimetri. Il giocatore classe 2000 è di proprietà del Genk, squadra con cui ha un contratto fino al 2027.

Tolu Arokodare è arrivato al club belga nel mercato invernale del 2023, dopo l’esperienza in Francia con l’Amiens. Il Genk lo ha pagato intorno ai 5 milioni, ma adesso il suo costo si aggirerebbe sui 18/20 milioni. Arokodare ha dimostrato di avere un grande potenziale, realizzando ben 40 gol in 108 presenze con la maglia del club belga. Nell’ultima stagione, ha messo a segno 23 reti in 45 apparizioni.

Il Milan starebbe seriamente pensando di affondare il colpo per portare a Milano un vice Gimenez. Le alternative, però, non mancano. Oltre a Dusan Vlahovic e Tolu Arokodare, il Milan avrebbe sondato il terreno anche per Victor Boniface del Bayer Leverkusen, Nicolas Jackson del Chelsea e Breel Embolo del Monaco.