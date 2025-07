Il giocatore rossonero è tornato sotto i riflettori della Premier League: la sua cessione è ancora possibile.

Il direttore sportivo, Igli Tare, sta lavorando con grande tenacia e dedizione sul mercato per allestire una rosa all’altezza del nome Milan. L’obiettivo del ds rossonero è quello di mettere in piedi una campagna acquisti ambiziosa, capace di rispecchiare pienamente le idee tecnico tattiche di mister Massimiliano Allegri.

Il club lombardo osserva costantemente il mercato per non lasciare nulla al caso e farsi trovare pronto qualora arrivasse l’occasione giusta. Un’opportunità potrebbe presto arrivare dalla voce uscite, permettendo al Milan di incassare una considerevole somma da reinvestire. Un calciatore rossonero, infatti, sarebbe ritornato al centro dell’attenzione della Premier League.

La cessione del rossonero è ancora possibile: dalla Premier League si muovono

Malick Thiaw è ritornato al centro delle voci di mercato. Il difensore tedesco continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati, considerato che per il Milan non un elemento incedibile. La società rossonera, qualora arrivasse la giusta offerta, non avrebbe problemi a dire addio dal centrale tedesco. Dalla sua eventuale cessione, il club lombardo ambirebbe a guadagnare sui 25/30 milioni di euro.

Una cifra che presto potrebbe arrivare dalla Premier League. Secondo quanto riportato da ‘NUFC.blog’, Malick Thiaw sarebbe ritornato nel mirino del Newcastle United. I Magpies sono sulle tracce del calciatore classe 2001 già da diverso tempo. Per il Milan, il difensore non sarebbe un elemento essenziale per la squadra.

Tuttavia, Thiaw non avrebbe mai manifestato la volontà di lasciare il club. Nelle ultime settimane, il centrale tedesco ha rifiutato la proposta del Como, società con la quale il Milan si era accodato per la cessione del tedesco. Ora, il Newcastle sarebbe tornato alla carica. La società inglese, tramite i propri osservatori, avrebbe seguito le due sfide amichevoli del Milan a Singapore ed Hong Kong contro Arsenal e Liverpool per visionare da vicino il difensore.