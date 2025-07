Milan, niente da fare: l’annuncio sull’obiettivo rossonero non lascia dubbi

I rossoneri continuano ad operare sul mercato ma vedono sfumare uno dei loro obiettivi principali. Per il reparto offensivo, infatti, Massimiliano Allegri aveva fatto proprio il suo nome.

Il Milan continua il suo calciomercato tra nuovi innesti e qualche cessione. Il centrocampo si sta reinventando, con la partenza di Reijnders e l’arrivo di Modric e Ricci, con Jashari ulteriore obiettivo. In difesa da capire come gestire Malick Thiaw, che avrebbe rifiutato il Como. Vedremo quindi se alla fine si punterà su di lui o se si proverà a dargli un’occasione per rilanciarsi.

Per l’attacco invece si continuano a monitorare diversi alternative. Leao e Pulisic restano una garanzia, così come si punterà ancora giustamente su Jimenez. Il messicano però, dopo la partenza di Camarda alla volta di Lecce, resta l’unico vero attaccante in rosa e per questo la società vorrebbe aggiungere un’altra punta.

Milan, sfumato Kean: l’attaccante rinnova con la Fiorentina

Uno degli obiettivi per il reparto offensivo era sicuramente Moise Kean. L’attaccante ex Juventus è da sempre uno dei pupilli di Massimiliano Allegri, che tanto aveva puntato su di lui in maglia bianconera, pur con prestazioni raramente positive da parte sua. Ora il calciatore sembra aver fatto finalmente il salto di qualità e per questo il Milan, su consiglio del mister stesso, ci aveva fatto un pensierino.

Nulla di più però, e così sarà, perché secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo account ufficiale X, la Fiorentina e l’entourage del calciatore starebbero lavorando al rinnovo di contratto. L’accordo dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro, con Kean che andrà quindi a fare un grande salto.

Un gesto anche d’amore per lui, che aveva già rifiutato un’offerta dall’Arabia durante questa sessione di mercato. Tra l’altro, come riportato sempre dallo stesso Di Marzio, la società viole starebbe lavorando anche ad altri due rinnovi: quelli di Mandragora e di Dodò.

Mercato Milan: chi arriva in attacco?

Tempo di riflessioni adesso in casa Milan, con Jimenez che come detto dovrà essere affiancato necessariamente da un’altra punta. Sfumato Kean, ora la società dovrà decidere su chi puntare. Si è parlato anche di Dusan Vlahovic qualche settimana fa, altro giocatore ovviamente allenato già allenato da Allegri.

Il serbo è ormai fuori dal progetto bianconero e addirittura la società sta pensando ad una rescissione consensuale del contratto, così da risparmiare sul suo ingaggio che ammonta a 24 milioni di euro lordi. Al momento solo una suggestione sia chiaro, però è possibile che il Milan a queste condizioni possa farci un pensierino.