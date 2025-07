Milan, niente Jashari: scambio per il nuovo centrocampista

Col passare delle ore si fa sempre meno probabile l’ipotesi di un passaggio di Ardon Jashari al Milan in questa sessione di mercato

Nonostante l’accordo col giocatore e la volontà dello stesso di sposare la causa rossonera, Ardon Jashari ha sempre meno probabilità di vestire la maglia del Milan.

Dopo aver annunciato gli innesti di Samuele Ricci e Luka Modric, il Milan contava di completare il restyling del centrocampo con l’ingresso di Ardon Jashari, centrocampista svizzero originario della Macedonia del Nord. Il giocatore classe 2002 è stato individuato dal Milan come innesto ideale per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Da diversi giorni il Milan ha l’accordo con il giocatore, pronto a firmare un contratto della durata di cinque anni e un ingaggio da quasi due milioni e mezzo di euro a stagione.

Il nodo è relativo all’accordo con il Club Brugge che fino a questo momento non ha accettato la proposta del Milan, arrivato a offrire trentadue milioni di euro più altri due di bonus. Il club belga chiede la cifra tonda di quaranta milioni nonostante le recenti esclusioni del giocatore dagli eventi della squadra e anche dai convocati per la partita di Supercoppa di Belgio contro il Saint-Gilloise.

Calciomercato Milan, Emerson Royal porta il nuovo centrocampista

Le prossime ore saranno decisive per chiarire definitivamente la situazione relativa ad Ardon Jashari, ma inevitabilmente il Milan si sta guardando intorno per cercare altre soluzioni. E una potrebbe arrivare grazie a Emerson Royal, finito nel mirino dei turchi del Besiktas che da poco hanno accolto l’ex rossonero Tammy Abraham.

Stando a quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Besiktas vorrebbe ingaggiare Emerson Royal, tra i giocatori ancora in uscita dal Milan. Ad ora non ci sarebbero stati ancora contatti ufficiali tra le società, ma il club turco vorrebbe ingaggiare l’esterno brasiliano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un affare che potrebbe aprire i discorsi tra Milan e Besiktas anche per un altro affare, il possibile passaggio in rossonero di Alex Oxlade-Chamberlain, centrocampista inglese classe ’93 in scadenza di contratto con il club turco che potrebbe fare al caso dei rossoneri.