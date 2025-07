Milan, niente Leoni: il nuovo difensore dalla Serie A per 35 milioni

Il calciomercato del Milan passa dalla scelta del nuovo difensore, che arriva dalla Serie A per più di 30 milioni.

Scartata l’opzione Leoni a causa delle alte richieste economiche da parte del Parma, i rossoneri punterebbero su un’altra soluzione per dare a Massimiliano Allegri un nuovo titolare al centro della difesa.

Seppur con un mercato fatto di calciatori con esperienza, come il colpo che porta a Modric, anche affari che vedono giovani innesti come quello già ufficializzato su Samuele Ricci vedono protagonista il Milan. E stando a ciò che riporta TMW un nuovo difensore, mollando ogni tentativo fatto per Leoni, arriverà al Milan dalla Serie A.

Calciomercato Milan: niente Leoni, arriva un altro difensore

Un altro difensore al posto di Leoni, considerando che è sempre più vicino all’approdo all’Inter, con i rossoneri che punteranno su altro per le proprie scelte in difesa.

Per quanto riguarda la scelta sul nuovo difensore, il Milan avrebbe voglia di andare su altri obiettivi considerando che il Parma ha, a più riprese, alzato la posta sul costo del suo cartellino. In Serie A sono diversi i calciatori che i rossoneri hanno inserito nella short list di Igli Tare per il nuovo centrale titolare che dovrà vivere una stagione ad alti livelli nella difesa che sarà di Allegri.

Dopo l’interesse maturato dal Napoli, alla fine, Pietro Comuzzo potrebbe diventare il nuovo difensore del Milan. I rossoneri sono coscienti che, così come Leoni, non sarà una passeggiata. Ma considerando un “hype” diverso sul giocatore rispetto a gennaio scorso, quando risultava essere un titolare inamovibile della gestione Palladino ai viola, le cifre su Comuzzo potrebbero risultare inferiori rispetto a quelle che stanno venendo fuori su Leoni.

Ultime Milan: non solo Comuzzo, l’alternativa

Oltre a Pietro Comuzzo, obiettivo di Tare che avrebbe scavalcato Leoni tra le idee dei rossoneri, occhio anche alla situazione che porta a Solet. Il difensore dell’Udinese, dopo il passato al Salisburgo, si è ritrovato in Serie A da svincolato e a distanza di diversi mesi adesso, per 20-25 milioni di euro, potrebbe compiere il grande salto in un top club d’Italia.

A differenza di Comuzzo alla Fiorentina, per l’Udinese Solet risulta quasi incedibile. Dopo aver perso Bijol che si è trasferito in Premier League, infatti, il club friulano vorrebbe evitare una doppia dolorosa cessione. I rossoneri, che monitorano ogni situazione intrigante per il proprio futuro, valutano anche il suo profilo che risulta essere anche tra le idee di Napoli e Juventus.