Milan, niente Vlahovic: doppia beffa alla Juve, colpo da 50MLN

Il calciomercato del Milan passa dalla punta, ma non più da Dusan Vlahovic. Ed è doppia beffa per i bianconeri sul colpo da 50 milioni di euro.

Perché la ricerca del nuovo attaccante del Milan sta portando a diverse valutazioni e i rossoneri, cercando di anticipare il più possibile i tempi proprio per il nuovo numero nove da dare a Massimiliano Allegri, avrebbero scelto di mollare la pista che porta proprio al serbo.

Il tira e molla da parte della Juve ha portato Igli Tare a valutare ogni tipo di alternativa e la stessa, per una cifra comunque dispendiosa, arriverebbe per sistemare le cose nell’attacco del Milan che, dopo aver perso Jovic, Abraham e Camarda in questo primo mese di luglio, è senza attaccanti oltre al Bebote Gimenez. E presto, alternando proprio il messicano con un altro valido centravanti, ecco che Igli Tare piazzerà il colpo con beffa doppia alla Juve perché riguarderà un obiettivo concreto dei bianconeri.

Calciomercato Milan: doppia beffa alla Juve, salta Vlahovic

Oltre alla rinuncia di Vlahovic che resta sul “groppone” e al momento fuori rosa per la società piemontese, il Milan piazza dunque una potenziale doppia beffa alla Juventus, per il colpo in attacco.

Si tratta della possibilità che è stata svelata quest’oggi dal giornalista ed esperto di calciomercato di SportMediaset, Orazio Accomando, in merito all’affare che porta il bomber del Chelsea in Italia.

Il Milan avrebbe avuto un contatto diretto con Ali Barat, l’agente della Epic Sports che cura gli interessi proprio di Nicolas Jackson. Il centravanti del Chelsea, in uscita dai Blues, sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazione. E il club rossonero, a caccia di un nuovo attaccante, potrebbe vedere l’identikit tracciato proprio da Allegri e Tare nel nome di Jackson per il ruolo di titolare al Milan.

Milan: cosa serve per chiudere il colpo Jackson

Le cifre sono alte per quanto riguarda la richiesta economica che ne fa il Chelsea per Nicolas Jackson. Il Milan ne è cosciente, tant’è che tenterà di calare quelle che sono le richieste da parte dei Blues, sul cartellino che costa almeno 50 milioni di euro.

Ci proverà il club rossonero, facendo leva sulle volontà del calciatore senegalese, che potrebbe spingere verso la cessione in Italia e per giocare al Milan, nel progetto di Allegri che con un bomber di questo calibro proverebbe ad insediarsi tra le candidate al titolo del 2025 in Serie A. Si tratta al momento, come fa sapere la stessa fonte, di un sondaggio soltanto esplorativo da parte del Milan che cerca di capire quanto realizzabile possa essere la trattativa che porta all’attaccante del Chelsea. Niente di utopico, perché Jackson ad oggi è in uscita dal Chelsea e il Milan è un club che fa al caso suo.