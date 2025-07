Milan, no all’Arabia per il top player: sarà rinnovo

Il top player del Milan è stato tentato dall’Al Nassr di CR7 ma vuole solo il Milan: sarà rinnovo e adeguamento

Il Milan targato Max Allegri è in pieno fermento in vista dell’inizio della nuova stagione. I rossoneri hanno appena concluso la prima settimana di preparazione sotto la guida del tecnico toscano, tornato alla base con l’obiettivo dichiarato di riportare il club in Champions League. Un traguardo fondamentale, tanto per il prestigio della società quanto per le sue esigenze economiche. Per raggiungerlo, Allegri e Tare non intendono fare sconti a nessuno.

La cessione di Theo Hernandez è stata accettata senza troppi rimpianti, mentre su Rafael Leao grava ora una responsabilità ancora maggiore, sia a livello tecnico che emotivo, dopo una stagione passata tra alti e bassi. Sul fronte mercato, continua a tenere banco il nodo legato a Jashari, con il Brugge che per ora fa muro. C’è invece chi ha rifiutato i petrol dollari per restare alla corte di Max: per il top player rossonero sarà rinnovo.

Milan, niente Arabia per Pulisic: si tratta il rinnovo

In questi ultimi tre anni si è abbattuto come un ciclone sul sistema calcio europeo il movimento arabo. In particolare, i sauditi tentano a suon di petrol dollari i maggiori talenti del calcio del vecchio continente, non solo i giocatori a fine carriera ma anche chi è nel pieno della sua maturità.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, anche Christian Pulisic era finito nel mirino dell’Arabia: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo avrebbe provato a ingaggiare lo statunitense ma la sua voglia di confrontarsi con il nuovo allenatore e le rinnovate ambiozioni dei rossoneri l’hanno spinto a declinare l’offerta. Ora per Pulisic, il cui contratto scade nel 2027, si aprono le porte del rinnovo.

Milan, Pulisic ora vuole rinnovo e adeguamento

Christian Pulisic è stato senza dubbio il miglior rossonero della passata stagione. Nonostante l’alone di mediocrità che aleggiava sul Milan, l’ex Chelsea non si è mai risparmiato, offrendo una continuità di prestazioni uniche sia con Fonseca che con Conceicao. Durante la scorsa stagione ha infatti messo a segno 17 gol e servito 12 assist.

Il contratto di Pulisic scadrà tra due anni e quindi non c’è fretta per il rinnovo. In più nel suo contratto è presente anche una clausola per allungare di una ulteriore stagione. Il Milan però vuole riconoscere al giocatore lo status attuale e quindi è prevista una trattativa per allungare la scadenza al 2029 e adeguare l’ingaggio, portandolo fino ai 5 milioni annui.