Milan, nome a sorpresa: il nuovo terzino arriva dal Brasile

C’è un nuovo nome sull’agenda del Milan: la società rossonera sta sondando il terreno per il terzino brasiliano.

Il tema terzini è un nodo da sciogliere nel più breve tempo possibile in casa Milan. Mister Massimiliano Allegri ha bisogno di nuovi rinforzi sulle fasce, considerate le partenze di Walker, Florenzi e Theo Hernandez. Qualche settimana fa, Tare ha tracciato la linea per quanto concerne il mercato rossonero.

Il ds del Milan è stato molto chiaro a margine del suo incontro con la stampa, avvenuto in via Aldo Rossi: “Stiamo valutando l’intervento anche di un altro giocatore a centrocampo insieme a un attaccante. Prenderemo un terzino destro e un terzino sinistro. Nel caso di una cessione interverremo anche sulle ali e in difesa centrale. Stesso discorso per gli esterni d’attacco. Dobbiamo essere concentrati a fare il meglio possibile per la squadra ed essere protagonisti”.

Nuovo terzino nel mirino del Milan: Tare sonda il terreno

Per il club lombardo, di fatto, garantire almeno due nuovi terzini al tecnico rappresenta la priorità assoluta. Il taccuino di Tare contiene diversi nomi interessanti come Doué, Estupinan, Pubill e Zinchenko. A questi sarebbe stato aggiunto un nuovo nome: si tratta di un terzino brasiliano.

Il Milan avrebbe inserito in agenda un nuovo nome per la fascia destra. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club rossonero avrebbe effettuato un sondaggio per Wesley Vinícius França Lima. Si tratta del terzino destro classe 2003 di proprietà del Flamengo.

Il calciatore brasiliano, però, sarebbe più orientato verso Roma. La squadra giallorossa, infatti, sarebbe in vantaggio, avendo raggiunto un accordo con il giocatore brasiliano. Tuttavia, la Roma deve anche trovare l’intesa con il Flamengo per il cartellino.