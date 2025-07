Milan, non solo Goncalo Ramos: affare low cost con Mendes

Colpo a basso impatto sulle casse del Milan, grazie alla collaborazione con Jorge Mendes: l’asse con l’agente portoghese svolta il mercato del Diavolo

Sta entrando decisamente nel vivo il mercato del Milan, che ha portato a casa alcuni rinforzi interessanti ma deve ancora concludere la propria opera di restyling. Si capisce, in ogni caso, dalle tante trattative che i rossoneri stanno portando avanti, che il club ha intenzione di fare sul serio, accontentare le richieste dell’allenatore ed essere protagonista il più possibile in questa stagione.

Non sappiamo se alla fine il Milan riuscirà a mettere in piedi una squadra abbastanza forte da ambire addirittura alle primissime posizioni, ma di certo dovremmo vedere un Diavolo assai più competitivo rispetto a quello degli ultimi dodici mesi. Altri rinforzi ne arriveranno, eccome, e alcuni dei nomi che circolano sono decisamente interessanti.

Nelle ultime ore, ha ripreso quota l’idea Goncalo Ramos dal Psg. L’attaccante portoghese potrebbe essere una carta ideale per alternarsi con Santiago Gimenez e avere una buona qualità complessiva nella slot di prima punta. I buoni rapporti con Jorge Mendes potrebbero essere decisivi nella realizzazione dell’affare con il Psg, ma con l’agente portoghese non c’è in ballo solo questo nome. Anzi, potrebbe essercene anche un altro, un affare low cost da provare a cogliere al volo.

Milan in salsa portoghese: c’è anche l’occasione Goncalo Guedes, costa pochissimo

Ha avuto stagioni difficili Goncalo Guedes, dopo essersi lanciato al Valencia. Al Wolverhampton non ha trovato fortuna e nemmeno nei prestiti con Benfica e Villarreal. Ma adesso va a caccia di riscatto.

Come scrive ‘Record’, il giocatore vuole lasciare l’Inghilterra per ritrovarsi. La Real Sociedad lo segue da vicino, ma se gli venisse proposta una avventura al Milan il classe 1996 potrebbe essere tentato. Per i rossoneri, il vantaggio sarebbe quello di un prezzo di mercato crollato intorno ai 10 milioni di euro. Fattore da non sottovalutare, lui e Goncalo Ramos si troverebbero a occhi chiusi con Leao, che conoscono da sempre.

Milan, Allegri attende due colpi per rivoluzionare l’attacco e puntare in alto

Un possibile doppio colpo che darebbe senza dubbio un twist particolare alla fase offensiva milanista. Del resto, Allegri attende due rinforzi di spessore in quel reparto, per dare vita a una manovra il più possibile imprevedibile.

L’amichevole con il Liverpool ha mostrato che per il Diavolo le potenzialità per far bene ci sono eccome. La squadra ha un valore complessivo interessante e con i rinforzi giusti potrebbe diventare una insidiosa outsider per tutti. Non resta che vedere quali saranno le mosse effettive del club.