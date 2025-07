Milan, nuovi contatti per il pupillo di Tare: fissata la deadline

Il Milan e in particolare Igli Tare non mollano la presa per un obiettivo di mercato: nuovi contatti in programma.

Dopo una prima fase di stallo, in cui le uscite sono state le uniche protagoniste, il mercato rossonero comincia a prendere piede: prima l’ingaggio di Modric a parametro zero, poi l’acquisto a titolo definitivo di Samuele Ricci dal Torino. Ma i rossoneri non si fermano certo qua: un altro colpo a centrocampo, un attaccante d’area, un terzino destro e uno sinistro, ed un eventuale difensore in caso di nuove partenze in fase difensiva. Un mercato che rivoluzionerà un pò la rosa rossonera, che dalla prossima stagione sarà sotto la guida di Massimiliano Allegri, ingaggiato dalla dirigenza di Via Aldo Rossi ad inizio giugno.

Milan, Tare non molla Jashari: in programma nuovi contatti

Uno degli obiettivi principali di mercato per il centrocampo rossonero è quello di Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002. Il giovane è uno dei pupilli di Igli Tare, tanto che lo sta seguendo da ancora prima che il direttore sportivo si insediasse all’interno della dirigenza rossonera. Il Milan ha già avanzato un’offerta al Club Bruges, proprietario del cartellino, ma attualmente c’è ancora distanza.

Attualmente il club rossonero ha messo sul piatto del club belga un’offerta da 32 milioni di euro + bonus, ma il Bruges vuole 35 milioni di euro cash, senza bonus all’interno della trattativa. 3 milioni dunque è la distanza tra i due club; ciò che può aiutare i rossoneri è la volontà di Jashari di venire al Milan.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, nel weekend ci saranno ulteriori contatti tra i due club per capire se si può portare avanti la trattativa o il Milan dovrà virare su altri obiettivi. Di certo Tare non mollerà facilmente la presa, considerato che segue il calciatore già da maggio.