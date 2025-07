Milan, nuovo asse con il Chelsea: in prestito da Londra

I buoni rapporti tra Milan e Chelsea potrebbero agevolare i rossoneri per un nuovo colpo in prestito, gli scenari che possono prendere piede nei contatti con i londinesi

Il Milan inizia ad accelerare finalmente sul mercato, come richiesto dai propri tifosi, dopo un mese di giugno che per le aspirazioni dell’ambiente è stato forse fin troppo interlocutorio. Ma il lavoro dietro le quinte di Tare e Allegri può portare dei frutti concreti e spingere i rossoneri di nuovo verso l’alto, traguardo da raggiungere necessariamente in questa stagione dopo la delusione dello scorso anno.

Milan in attesa di Samuele Ricci, con la lunga trattativa con il Torino portata a compimento, quindi di Luka Modric che arriverà dopo il Mondiale per Club, nonché di altri colpi in diversi reparti. Del resto, si è già assistito a non pochi addii e questi andranno per forza di cose colmati all’interno della rosa rossonera. Il club sta valutando diverse opzioni, puntando anche a ottenere qualcosa dalle classiche sinergie che possono svilupparsi con altre società a livello internazionale. In questo senso, occhio come sempre ai buoni rapporti con il Chelsea, che potrebbero generare un altro interessante arrivo.

Milan, idea Anselmino per la difesa: il Chelsea è disposto a trattare

Nel corso degli anni, sono stati tanti i giocatori sbarcati a Milano da Londra e che hanno fatto la loro parte, eccome, nel percorso rossonero. Un altro che potrebbe aggiungersi alla lista è Aaron Anselmino.

Il difensore argentino classe 2005 è stato aggregato alla squadra di Maresca per il Mondiale per Club dopo il prestito al Boca Juniors. Ma come riportato da ‘Caughtoffside’ in Inghilterra, forse non è ancora pronto per entrare in prima squadra in pianta stabile. L’idea è farlo crescere in prestito, ci sono già diversi club interessati, come Strasburgo, Marsiglia, Borussia Dortmund e Betis, ma a questo punto potrebbe farsi avanti anche il Diavolo.

Milan, il primo nome per la difesa resta Leoni: forcing in corso, ma la lotta con Inter e Juve è dura

Per la retroguardia, in questi giorni, si sta assistendo al forcing per Giovanni Leoni. Il Milan vuole provare il tutto per tutto, ma la pista non si annuncia facile.

Il giovane difensore è ambitissimo, Inter e Juventus lo vogliono con altrettanta forza e può scatenarsi un’asta che farà felice il Parma ma non necessariamente le squadre coinvolte. Ecco perché, se le cose si mettessero troppo in salita, il Milan potrebbe decidere di virare su un obiettivo maggiormente raggiungibile con meno sforzo.