Milan, nuovo attaccante: Tare ha un piano da 60mln – TS

Il Milan di Allegri ha visto il “via” del proprio progetto con Igli Tare ad amministrare le cose sul calciomercato.

Qualche uscita permette qualche entrata al Milan e una tra queste riguarda l’attacco. Il Bebote Gimenez pare non bastare e lo spiegano da Tuttosport dove hanno analizzato ciò che sta facendo il nuovo dirigente albanese al club rossonero, in questa prima fase di mercato.

Il Milan, in ordine, una settimana fa ha praticamente annunciato ogni addio e molti hanno riguardato l’attacco. Adesso, come punta centrale, Santi Gimenez è l’ultimo che resta e pare non convincere lo stesso Allegri, che con Igli Tare a sistemargli la rosa, sarà pronto ad accogliere un nuovo attaccante.

Calciomercato Milan: il nuovo attaccante per 60 milioni

Sono diversi i nomi che sono stati accostati al Milan. Dal sempreverde Dusan Vlahovic ai due calciatori della Nazionale italiana come Mateo Retegui e Moise Kean.

In questo momento per quanto riguarda il serbo, basterebbero praticamente 25-30 milioni di euro, perché la Juventus pare pronta a svenderlo. Al contrario, per il centravanti italo-argentino, serviranno almeno 60 milioni di euro, così come per il bomber della Fiorentina che ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Insomma, le idee ci sono, ma il quotidiano piemontese ha svelato quella che è l’alternativa a sorpresa e che porta al gran colpo dalla Premier League.

Si tratta di un calciatore che ha visto il suo talento esplodere nel giro degli ultimi due anni. Come accaduto per Olise al Bayern e Guehi – che pure pare prossimo all’addio – il Crystal Palace ha messo in risalto tutti i suoi talenti. E tra questi c’è Jean-Philippe Mateta risulta la punta che farebbe al caso del Milan.

Chi è l’attaccante francese che piace ad Igli Tare

Nella lista del Milan c’è anche l’ormai ex promessa del calcio francese, entrato però nel vivo della sua carriera, Jean-Philippe Mateta. Il bomber del Crystal Palace, arrivato ai 28 anni che ha da poco compiuto, è pronto al grande salto. A quest’età pare pronto, infatti, a fare quel salto in avanti che gli è mancato nel corso degli anni in cui veniva considerato uno dei migliori attaccanti francesi in prospettiva.

Il bomber francese, con la voglia di provare a rientrare tra i convocati della Francia nel prossimo Mondiale, potrebbe accettare il Milan. Il ds dei rossoneri, dal canto proprio, non vorrebbe spingersi sui 50-60 milioni di euro che chiedono dalla Premier League dove, operare sul mercato a queste cifre, pare prassi. Cercando di calarla sui 30 milioni di euro, quella che è la cifra economica del suo cartellino, il Milan proverà a prendere Mateta, col calciatore che in Serie A potrebbe trovare quella che è una consacrazione definitiva dopo quanto dimostrato nell’ultimo anno straordinario vissuto in Premier League.