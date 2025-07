Milan, nuovo incontro con gli agenti del giocatore: l’intesa è totale!

Igli Tare strappa l’accordo agli agenti del calciatore: il ds del Milan sta facendo di tutto per portarlo in rossonero.

Dopo aver messo le mani su Samuele Ricci, il Milan vuole aumentare i giri del motore del proprio parco centrocampisti con un altro innesto di egual valore. Le scelte della società rossonera sono ricadute su Ardon Jashari, talento svizzero del Club Bruges. Stamani sarebbe andato in scena un nuovo incontro con gli agenti del calciatore, in cui le parti avrebbero definito i termini contrattuali.

Il Milan spinge per Jashari: intesa totale!

Il Milan continua ad essere in forte pressing per Ardon Jashari e lo avrebbe dimostrato anche quest’oggi a margine dell’incontro con gli agenti del centrocampista svizzero. Secondo quando riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, il summit sarebbe andato in scena a Casa Milan, durante il quale le parti in causa avrebbero trovato un accordo totale sulle cifre del contratto.

Il Milan avrebbe pattuito con l’entourage del calciatore classe 2002 un contratto fino al 2030 da 2,4 milioni a stagione. Ardon Jashari sta insistendo molto per trasferirsi alla società rossonera, ma al momento dal Belgio continuano a fare muro. Per lasciare il calciatore svizzero, il Club Bruges continua a chiudere 40 milioni di euro. Il Milan sta lavorando intensamente per sbloccare la situazione, facendo leva anche sulla chiara volontà di Jashari. Intanto, la compagine belga ha deciso di non convocare il calciatore per la gara di Supercoppa contro l’Union Saint Gilloise.