Milan, nuovo nome dalla Premier: i rossoneri fanno sul serio

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista per completare il reparto. L’ultimo nome arriva dall’Inghilterra.

Non è certamente una novità il fatto che il Milan sia alla ricerca di un centrocampista di qualità, che possa completare numericamente e sul piano delle caratteristiche il centrocampo rossonero. Da diversi mesi ormai in cima alla lista dei desideri di Furlani e Tare c’è Jashari, del Club Brugges. La trattativa con i belgi però è da settimane in totale stallo, dunque il Milan si sta guardando in giro valutando altri profili simili. L’ultimo nome che circola arriva dalla Premier.

Milan, idea Tyler Adams se Jashari non si sblocca

Il Milan, dunque, sta valutando diversi profili in alternativa a Jashari, e ad aver colpito maggiormente l’attenzione dei dirigenti rossoneri è stato Tyler Adams, mediano in forza al Bournemouth. Adams è un classe ’99 che già in passato era stato accostato ai colori rossoneri. La richiesta della squadra inglese dovrebbe essere intorno ai 25/30 milioni di euro, cifra dunque leggermente più bassa rispetto a quella chiesta dal Brugges per Jashari.

Come detto però l’0bbiettivo numero uno resta Ardon Jashari, anche se trattare con il Club Brugges è da sempre tutt’altro che facile. Finchè vi sarà possibilità il Milan tenterà in tutti i modi di chiudere per il talento svizzero, ma i rossoneri si stanno spianando anche altre strade per non rischiare, nel caso in cui la trattativa che porta a Jashari dovesse sfumare definitivamente, di restare a mani vuote. Ciò che è certo è che lo svizzero vuole fortemente vestire la maglia rossonera e questa volontà la sta manifestando in maniera chiara.

Milan, ecco chi è Tyler Adams

Tyler Adams è un mediano statunitense classe 1999. Il giocatore ha vissuto la sua miglior fase della carriera al RB Lipsia, dove in tre anni ha collezionato 75 presenze in Bundesliga, vincendo anche la DFB-Pokal nel 2022. Nel 2023 il ragazzo venne acquistato dal Bournemouth per 23 milioni. Dopo una prima stagione non positiva, condizionata da diversi infortuni alla schiena, lo scorso anno è tornato titolare, giocando 28 partite in Premier, sfornando prestazioni di livello e mostrando grande affidabilità.

Adams ha qualità tecniche e fisiche di ottimo calibro. La sua forza principale però è legata alla riconquista del pallone, godendo infatti di ottima aggressività ed intensità. Proprio queste caratteristiche hanno drizzato le antenne dei dirigenti del Milan, che a dir la verità in passato avevano già mostrato apprezzamenti verso il ragazzo. Quello di Adams non è un nome nuovo nel pianeta Milan, e chissà se questa volta verrà fatto un vero e proprio tentativo per accaparrarsi lo statunitense.