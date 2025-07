Milan, operazione Jashari: ecco cosa è disposto a fare lo svizzero

I belgi del Bruges non scendono sotto i 40 milioni: il talentino svizzero è pronto a un gesto forte per arrivare a Milano

La stagione del Milan di Max Allegri si è posizionata ai blocchi di partenza. Nonostante però gli allenamenti siano già iniziati da più di una settimana, questo Milan è molto lontano da quello che sarà al primo settembre. Il mercato è ancora in fermento. In entrata, si attende con ansia l’arrivo di Luka Modric, che si unirà al gruppo solo a fine mese, dopo le vacanze concesse in seguito al Mondiale per club. Samuele Ricci, invece, è già a disposizione.

Occhi puntati anche su Ardon Jashari, giovane talento del Bruges che da settimane è al centro di una lunga trattativa. Nelle ultime ore, però, si registra un’accelerazione che potrebbe essere decisiva: il giocatore ha in mente solo il Milan ed è pronto a tutto per raggiungere l’Italia.

Milan, Jashari non va alla presentazione del Bruges

Il Milan è alle prese ormai da mesi con una difficile trattativa per Jashari. L’operazione è paradigmatica di come si siano ormai cambiati i connotati del calciomercato: un club belga ha ormai la forza per resistere alle offensive di uno dei club più prestigiosi al Mondo. I belgi infatti continuano a chiedere 40 milioni di euro per il talentino svizzero classe 2002 e non hanno intenzione di cedere.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Jashari però ha in mente solo il Milan: ieri non si è presentato alla presentazione della squadra e difficilmente prenderà parte agli allenamenti in vista della prima uscita ufficiale, la supercoppa di Belgio contro l’Union Saint Gilloise. Un tentativo di forzare la mano e di spingere la trattativa verso una conclusione positiva: il Milan però non ha intenzione di alzare la proposta di 37.5 milioni, di cui 32 di parte fissa.

Milan, si attende un assist da Marotta

Uno dei nodi da sciogliere per il Bruges per liberare Jashari è quello legato al suo sostituto. Il club belga ha individuato in Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, il profilo ideale per la sua mediana. L’accordo con i nerazzurri è stato trovato sulla base di 10 milioni di euro ma ora emergono alcuni problemi.

L’Inter infatti vorrebbe mantenere il controllo sul giovane centrocampista, inserendo una clausola di riacquisto per rivalutarlo a fine stagione. I nerazzurri spingono affinché questa cifra si assesti sui 20 milioni mentre il belgi la vorrebbero più alta, intorno ai 25. Il Milan attende quindi un assist da Marotta per chiudere l’operazione.