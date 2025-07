Milan, Pobega saluta: il messaggio commovente

Tommaso Pobega, dopo 12 anni, saluta ufficialmente il Milan: il centrocampista rossonero sarà un nuovo giocatore del Bologna.

Che non rientrasse nei piani di Massimiliano Allegri lo si era già capito a giugno, quando il tecnico rossonero ha avuto i primi incontri con la dirigenza di Via Aldo Rossi e ha annunciato le sue intenzioni; ma la convocazione a Milanello a inizio giugno poteva far cambiare rotta al tecnico, con un briciolo di speranza ancora presente per Pobega di vestire la maglia rossonera. Poi l’assenza nella lista dei convocati per la tournée in Asia, in vista della nuova stagione: qui la decisione definitiva, quella di lasciare definitivamente il Milan, con un pò di dispiacere, dopo 12 anni sotto controllo dei rossoneri.

Milan, Pobega va al Bologna: il saluto commovente

Dopo 12 anni sotto controllo del Milan, Tommaso Pobega è pronto a salutare definitivamente il mondo rossonero e aggregarsi a titolo definitivo al Bologna, club per cui ha giocato nella scorsa stagione, vincendo la Coppa Italia proprio contro i rossoneri. La formula è quella del prestito oneroso a 1 milione con obbligo di riscatto, fissato a 7.

L’ufficialità di uno dei due club deve ancora arrivare, ma è lo stesso Pobega ad annunciare questa trattativa, tramite un post su Instagram. Questo il messaggio: