Milan, prima offerta per Vlahovic: c’è anche una contropartita a sorpresa

Il Milan si fa avanti: la società rossonera ha avanzato una prima offerta alla Juventus per Dusan Vlahovic.

Il Milan, su indicazione di mister Massimiliano Allegri, avrebbe scelto Dusan Vlahovic come profilo su cui puntare per alzare il tasso tecnico del proprio reparto avanzato. La società rossonera, di fatto, sarebbe uscita allo scoperto presentando alla Juventus una prima offerta.

Il Milan si espone: prima offerta ai bianconeri

Stando alle ultime informazioni raccolte dal quotidiano ‘La Repubblica’, avrebbero avuto inizio i dialoghi tra Milan e Juventus per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo classe 2000, in scadenza nel 2026, sarebbe l’obiettivo numero uno della compagine rossonera per potenziare il reparto offensivo.

Dopo le diverse valutazioni di mercato e la forte pressione di Max Allegri, il Milan avrebbe deciso di uscire allo scoperto per l’ex Fiorentina, presentando alla Vecchia Signora una prima offerta. Il Diavolo si sarebbe fatto avanti con una proposta da 10 milioni di euro più il cartellino di Ismaël Bennacer, centrocampista classe 1997 ai margini del progetto Milan. Offerta a cui la Juventus avrebbe risposto in modo freddo, obbligando i rossoneri a riformulare l’offensiva per Vlahovic.

Al posto dell’ex Empoli, il Milan starebbe pensando all’inserimento di altre contropartite tecniche come Yacine Adli, Yunus Musah, Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Intanto, Dusan Vlahovic avrebbe già aperto alla possibilità di trasferirsi a Milan, dicendosi disposto a decurtarsi anche una buona parte del proprio ingaggio (12 milioni annui).

Il centravanti classe 2000, di fatto, avrebbe già accettato un salario da 6 milioni a stagione. In merito al futuro di Dusan Vlahovic, stamani ha parlato proprio il direttore generale della Juventus, Damien Comolli: “Vlahovic può andare via se arriva un’offerta adeguata, ma al momento non è arrivata”.