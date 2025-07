Milan, pronta un’altra operazione “alla Camarda”: addio in prestito per il gioiellino

Il Milan deve fare i conti con le cessioni: dopo Camarda un altro talento dei rossoneri va verso il prestito

Il Diavolo, in questo calciomercato estivo, è attualmente impegnato su più fronti. Se da una parte la trattativa per Jashari sta logorando la dirigenza rossonera, dall’altra i rossoneri devono ancora concretizzare l’acquisto di un terzino destro ma soprattutto di una prima punta.

Parallelamente a queste trattative il Milan è impegnato in una tournée asiatica dove dovrà affrontare club di caratura internazionale. Per i rossoneri non saranno delle amichevoli qualsiasi, infatti questi match potrebbero essere un test fondamentale per il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri. L’allenatore ex Juventus avrà modo di confrontarsi con molte seconde linee di cui dovrà decidere il futuro. Tra questi spicca il nome di un talento rossonero che potrebbe partire in prestito.

Milan, ecco chi è il giovane talento in partenza

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il classe 2005 Lorenzo Torriani sembrerebbe essere indirizzato verso un’operazione di prestito alla Camarda. Il talento italiano è ormai maturo e ha bisogno di spazio per poter esprimere al meglio il suo enorme potenziale. Difficilmente però potrà trovarlo al Milan, dove la concorrenza, tra l’insostituibile Maignan e l’esperienza di Terracciano, è agguerrita.

Proprio per questo il Diavolo pensa che la soluzione migliore per entrambi sia il prestito, il giocatore potrà così trovare più spazio e il club, nella prossima stagione, potrà garantire al portiere più presenze o, addirittura, la titolarità. Intanto sul giocatore è forte l’interesse dell’Olympique Lione, di Paulo Fonseca che ha già allenato il portiere un anno fa e ora lo ritiene un profilo da seguire per la sua nuova squadra. Su Torriani c’è anche il Lecce, che permetterebbe al giocatore di rimanere in Serie A.

L’ultima partita del Milan ha messo Torriani sotto i riflettori

Nel primo test della stagione del Milan, nell’amichevole contro l’Arsenal, Torriani, nonostante la sconfitta dei rossoneri, si è guadagnato tutte le prime pagine. Il portiere ventenne è stato protagonista di 3 o 4 parate decisive durante il match, per poi dare la definitiva prova del suo talento durante i calci di rigori. Durante la serie di penatlies, Torriani ne ha parati tre su quattro lasciando pietrificati i gunners.

Non è la prima apparizione in rossonero per Torriani. Il giovane talento ha già disputato sei partite nell’ultima stagione, con il Milan Futuro. Anche se tutti lo ricordano per il suo brillante esordio a San Siro in Champions League contro il Liverpool, dove subentrò all’infortunato Maignan. Ora, la partita contro l’Arsenal ,suggerisce un gran potenziale che il Milan non vuole perdere.