Milan, Saelemaekers infiamma i tifosi: messaggio diretto ad Allegri

Alexis Saelemaekers vuole prendersi il Milan: il calciatore belga manda un chiaro messaggio a mister Max Allegri.

Tra quelli che avranno un ruolo chiave nel nuovo Milan di Max Allegri c’è Alexis Saelemaekers. Dopo le due ottime annate in prestito a Bologna e Roma, la società rossonera ha deciso di trattenere il belga in rosa, puntando forte anche su di lui per rilanciare le ambizioni del club in vista della prossima stagione. Max Allegri è stato quello che a spinto di più per blindare Saelemaekers al Milan. Una fiducia che Alexis non vede l’ora di ripagare sul campo.

Saelemaekers è carico: messaggio chiaro ad Allegri

Alexis Saelemaekers cercherà di fare di tutto per guadagnarsi un posto di rilievo nelle gerarchie di mister Massimiliano Allegri. Dopo due anni consecutivi in prestito, il belga ora vuole prendersi il Milan a suon di performance di spessore. L’ex Roma si è carico e motivato al massimo per questa sua nuova avventura in rossonero, come confermano le dichiarazioni rilasciate dallo stesso giocatore alla Gazzetta dello Sport.

Da Singapore, prima tappa della tournée estiva rossonera, Alexis Saelemaekers ha usato parole al miele per il mondo Milan: “Sono felice. Il Milan e la speranza di tornare qui ci sono sempre stati. Sono rimasto affezionato a club e tifosi. Questa è la mia seconda casa. La gente ha notato che amo questa maglia, che dopo due anni lontano sono migliorato ma ho la stessa voglia di aiutare il Milan. Fossi rimasto qui nella mia comfort zone, non sarei cresciuto”.

Saelemaekers punta in alto: “Il mio sogno è vincere altri trofei con il Milan. Sono tornato a casa per questo. Individualmente vorrei avere lo stesso rendimento dello scorso anno, giocare tante partite e aiutare la squadra a vincere. Allegri? È un allenatore che ha vinto tanto e sa di cosa c’è bisogno per vincere. Lo scorso anno il Milan ha attraversato un periodo brutto e stiamo facendo ciò che ci chiede il nuovo tecnico per ottenere grandi risultati. Obiettivo numero uno? Tornare in Champions, ma pensiamo una partita alla volta. Bisogna fare più punti possibili, restando con i piedi per terra”.

Per Saelemaekers, la posizione in campo non è un problema. Il belga ha fatto chiarezza sul suo ruolo: “In carriera ho giocato in diverse posizioni: mi manca solo fare il difensore centrale ma non ho il fisico (ride, ndr). Da bambino sono stato addirittura in porta! Nelle giovanili dell’Anderlecht chiedono a tutti i ragazzi di saper giocare in ogni posto. In Belgio ho fatto il terzino destro, come successo al Milan una volta. Mentre al Bologna ho giocato come attaccante esterno a sinistra. Mi adatto e se posso aiutare la squadra, sono felice”.

Infine, Saelemaekers si è espresso anche sui nuovi acquisti a centrocampo: “Chi mi ha impressionato di più? Ricci è molto forte tecnicamente. Sono curioso anche di allenarmi con Luka Modric: da bambino sognavo di essere come lui. Credo che per il calcio italiano sia bello avere due leggende come lui e De Bruyne”.