Milan, salta Doué: il terzino arriva dalla Spagna

Col passare delle ore si fa sempre più complicata la pista rappresentata da Guéla Doué per la fascia del Milan

Dopo la mancata riconferma di Kyle Walker il Milan è rimasto sguarnito anche sulla fascia destra, anche alla luce dell’imminente cessione di Emerson Royal.

Dopo l’arrivo di Pervis Estupinan dal Brighton come rinforzo per la corsia di sinistra, il direttore sportivo Igli Tare lavora all’ingaggio anche di un terzino destro, in attesa di ingaggiare almeno un altro elemento in quella zona di campo in modo da garantire a Massimiliano Allegri valide alternative vista la presenza in rosa di Alex Jimenez, capace di disimpegnarsi su entrambe le corsie laterali. L’obiettivo del direttore sportivo rossonero, dunque, è quello di assicurare al tecnico un altro rinforzo per le fasce in tempi relativamente rapidi.

Sono diversi, in tal senso, i nomi sul taccuino di Igli Tare. L’obiettivo principale resta Guéla Doué, laterale destro franco-ivoriano classe 2002 e fratello maggiore dell’esterno offensivo Désiré Doué, enfant prodige in forza al Paris Saint-Germain. Quello di Guela Doué è stato uno dei primi nomi finiti sulla lista di Igli Tare per rinforzare le fasce, ma finora le richieste economiche dello Strasburgo hanno bloccato l’affare, visto che il club francese non sembra voler scendere sotto la richiesta iniziale pari a venti milioni di euro.

Calciomercato Milan, il terzino destro arriva dalla Spagna

Ecco perché nelle prossime ore il direttore sportivo rossonero Igli Tare potrebbe definitivamente abbandonare la pista rappresentata da Guéla Doué per virare in modo deciso su altri profili.

In tal senso si registra un ritorno di fiamma per Jon Aramburu, terzino destro venezuelano (ma di origini spagnole) classe 2002, già accostato al Milan diverse settimane fa. Il giocatore di proprietà della Real Sociedad sarebbe stato offerto al Milan che per ora non ha approfondito il discorso, ma la situazione potrebbe drasticamente cambiare nelle prossime ore, anche alla luce della valutazione del giocatore il cui valore di mercato si aggira intorno ai quindici milioni di euro, cifra alla portata del Milan per rinforzare la corsia di destra in vista della prossima stagione.