Milan, salta Jashari: alternativa low-cost

Col passare delle ore si riducono le possibilità di vedere Jashari al Milan: Tare pensa all’alternativa low-cost

Nonostante la volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera, sono sempre meno le possibilità di vedere Ardon Jashari trasferirsi al Milan in questa sessione di calciomercato.

Ardon Jashari, centrocampista svizzero originario della Macedonia del Nord, resta il primo nome del Milan per rinforzare il centrocampo. Il giocatore classe 2002 ha conquistato il direttore sportivo Igli Tare per la sua capacità di abbinare qualità e quantità grazie alle sue doti atletiche e tecniche. Ormai da diverse settimane i rossoneri sono in trattativa con il Club Brugge per provare a ingaggiare il giocatore ex Lucerna, ma ad ora non è stata trovata un’intesa con il club belga.

L’ultima offerta del Milan ammonta a trentadue milioni di euro di parte fissa più altri cinque di bonus, per un totale di trentasette milioni complessivi. Il Club Brugge, però, vorrebbe arrivare a quota quaranta milioni di euro e questo elemento finora ha bloccato la trattativa nonostante l’accordo già raggiunto col giocatore, intenzionato a vestire la maglia del Milan tanto da respingere le avances del West Ham che era pronto a formulare un’offerta ufficiale. Insomma, Ardon Jashari vuole il Milan, ma col passare delle ore la distanza con il Club Brugge potrebbe diventare sempre più ampia e potrebbe portare a uno strappo insanabile.

Calciomercato Milan, spunta l’alternativa a Jashari

Ecco perché il Milan comincia a guardarsi intorno per valutare altri profili per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Viste le difficoltà nell’arrivare all’esperto Granit Xhaka (finito anche nel mirino della Juventus), per il centrocampo rossonero potrebbe tornare d’attualità una vecchia pista di mercato.

Stando a quanto riportato da IlMilanista.it, per il calciomercato del Milan potrebbe tornare attuale il nome di Giovanni Fabbian, classe 2003 di proprietà del Bologna. Non è un giocatore in uscita, ma neanche un elemento incedibile. Ecco perché il direttore sportivo rossonero Igli Tare potrebbe farci un pensierino trattandosi anche di un giocatore il cui ingaggio costerebbe sicuramente meno dato che la sua valutazione di mercato è inferiore ai 15 milioni di euro. Risparmiare in quella zona del campo consentirebbe al Milan di spendere di più per altre operazioni in entrata.