Milan, scambio col Bologna: Okafor sacrificato

Si fa sempre più caldo l’asse di mercato tra Milan e Bologna: doppio affare dopo il passaggio di Tommaso Pobega in rossoblu

I buoni rapporti tra Milan e Bologna potrebbero dare vita a un nuovo affare di mercato tra le due società. Noah Okafor sacrificato per un colpo sulle corsie laterali.

Nelle scorse settimane il Milan e il Bologna hanno raggiunto l’accordo per il ritorno in rossoblu di Tommaso Pobega. Il centrocampista classe ’99, dopo una buona esperienza alla corte di Vincenzo Italiano, è tornato a vestire la maglia della società felsinea con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinate condizioni. Quello del centrocampista ex Pordenone, però, non sarà l’unico affare che Milan e Bologna concluderanno in questa sessione estiva di calciomercato.

Nelle scorse ore, infatti, il club felsineo ha palesato il proprio interesse per Noah Okafor. L’attaccante svizzero, ingaggiato dal Milan nell’estate del 2023 quando fu prelevato dal Salisburgo, è appena rientrato dall’esperienza in prestito al Napoli, ma nelle prossime settimane lascerà nuovamente il Milan, da capire se ancora in prestito o se questa volta a titolo definitivo. Il Bologna lo avrebbe individuato come possibile erede di Dan Ndoye, l’esterno svizzero finito nel mirino proprio del Napoli di Antonio Conte, ma anche di club esteri tra cui gli inglesi del Nottingham Forest.

Calciomercato Milan, scambio col Bologna grazie a Okafor

Finora si è ragionato in merito all’ipotesi di un prestito con diritto o obbligo di riscatto per il passaggio di Noah Okafor al Bologna, un’opzione gradita sia al Milan che allo stesso giocatore. Ma le due società potrebbero optare anche per un’altra soluzione, inserendo nell’affare il cartellino di un altro giocatore, ragionando così su un cessione a titolo definitivo di Noah Okafor.

Ancora alla ricerca di terzini, il Milan potrebbe infatti tornare su Emil Holm, laterale desto svedese classe 2000 già in passato nel mirino del club rossonero, in particolar modo quando vestiva ancora la maglia dell’Atalanta. Si tratterebbe di un innesto di spessore e anche prospettiva per la fascia destra del Milan, a cifre decisamente ragionevoli.