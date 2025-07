Milan, scartato Asensio: il grande colpo arriva dal Real Madrid

Il Milan dunque, anche per le richieste economiche che fa il club del PSG, rinuncia definitivamente ad Asensio.

L’ex Real Madrid non rientra tra le idee di Massimiliano Allegri che però, sotto gestione di Igli Tare per il calciomercato che sta mettendo in piedi da questo inizio luglio in poi, si fiderà degli altri innesti che arrivano anche come occasioni dai top club d’Europa.

Tra questi, infatti, occhio a quello che sul quale il Milan stava ragionando già quando c’era in panchina l’ex rossonero Carlo Ancelotti, ai Blancos. E che proprio a causa del tecnico di Reggiolo che lo ha come giocatore nella sua gestione da Commissario Tecnico in Brasile, che può consigliargli la meta italiana suggerendogli di andare al Milan per il proseguo della sua carriera, i rossoneri potrebbero piazzare il grande colpo seppur a titolo temporaneo.

Calciomercato Milan: niente Asensio, Allegri vuole altro

Si fida di Tare e del suo calciomercato Max Allegri e viceversa l’albanese, nel progetto appena cominciato con l’allenatore livornese che oggi si trova al suo day-one al Milan, per l’esperienza bis a più di dieci anni dall’ultima volta a Milano. Poi sarà tempo di parlare in conferenza, l’allenatore che torna ad allenare in Serie A dopo un anno di assenza dopo la Coppa Italia vinta con la Juventus.

Si fidano reciprocamente l’uno dell’altro ed è per questo che, analizzate le cose con Allegri, hanno fatto sapere questa mattina che la scelta su Marco Asensio è stata scartata. Non sarà a Milano il futuro del giocatore del PSG, che sembra indirizzato verso il Villarreal.

Un calciomercato che per il Milan è fatto anche di occasioni, ma che non vede più Asensio tra le idee. In prestito, dal Real Madrid, potrebbe infatti arrivare chi ha chiesto la cessione dopo i colloqui avuti con Xabi Alonso. Il nuovo tecnico delle Merengues non garantisce lo spazio che cerca al suo giovane talento. E prima del Mondiale 2026, Endrick non ha alcuna intenzione di essere tagliato fuori dalle scelte di Carlo Ancelotti. Un’occasione, in prestito, che potrebbe arrivare per il Milan nella stagione che sta per cominciare con Allegri in panchina.

Ultime Milan: dalla Spagna annunciano la decisione del Real

Vuole giocare Endrick ed è per questo che, le voci che erano cominciate a circolate già a gennaio, trovano conferme sul possibile arrivo in Serie A anche in quest’estate.

Dopo gli accostamenti alla Roma, occhio anche alla possibilità da parte del Milan di piazzare un colpo quantomeno in prestito secco, perché il valore del cartellino è troppo elevato per i parametri dei rossoneri, vedendo il giovane fuoriclasse brasiliano godersi un’esperienza quantomeno da co-protagonista. Che è una cosa che, al Real Madrid, non gli succederà quest’anno. Hanno fatto sapere da Fichajes.net che andando via in prestito e giocando per il Milan, il Real accetterebbe di pagargli anche gran parte dello stipendio pur di vederlo crescere, calcisticamente, in un posto sicuramente consigliato da “Re” Carlo Ancelotti per il bene del giocatore che ha visto e continua a seguire da vicinissimo, a causa della sua esperienza da CT del Brasile.