Milan scatenato, assalto al pupillo di Tudor: arriva con Vlahovic, sgambetto clamoroso alla Juve

Il Milan non si ferma. Vlahovic rimane nel mirino di Tare, ma sembra che il ds voglia fare spesa alla Juventus. Pronto lo sgarbo a Igor Tudor, che verrebbe privato sul suo pupillo.

Tre fronti, uno per reparto: centrocampo, fascia destra e attacco. Partendo dal primo, sono stati fatti passi da gigante rispetto all’offerta formulata qualche settimana fa per Ardon Jashari. Filtra fiducia a Casa Milan, ma il Club Brugge non molla l’osso. L’assegno di circa 38 milioni, bonus compresi, che Tare si è detto pronto a staccare non soddisfa a pieno la società belga. Ieri lo svizzero non è andato neanche in panchina nel match d’esordio in campionato contro il Genk, ma i vertici “Blauw en Zwart” potrebbero rimanere fermi sulla richiesta di 40 milioni, non un centesimo di più, non uno di meno.

Milan, l’affare Jashari non è ancora giunto alla conclusione: si continua a ragionare per l’attaccante

La trattativa per il classe 2002 sta quasi logorando il club di via Aldo Rossi, che però non ha ancora dettato un ultimatum. Una mossa che sta a simboleggiare quanto Max Allegri abbia trovato in Jashari l’ultimo tassello di un reparto già di assoluto valore con Modric e Ricci. I colloqui, quindi, vanno avanti. Nel mentre, Tare non perde di vista un altro fronte: l’attaccante da affiancare a Gimenez. Il primo a figurare nella lista del dirigente albanese rimane Vlahovic. Elenco cui, sorprendentemente, si è aggiunto anche Kolo Muani.

La clamorosa notizia è apparsa questa mattina sul “Corriere della Sera”. Il francese è l’obiettivo numero uno di Madama che, dopo aver ingaggiato David, vuole il ritorno in prestito dell’attaccante del Paris Saint Germain, che però vuole garanzie sostanziose a livello economico in merito all’operazione. Pare che la Juventus debba guardarsi le spalle. A circa 140 chilometri da Torino, c’è chi, visto il momento di impasse nella questione Vlahovic, ha pensato proprio ad un altro “fresco” bianconero come piano B.

Milan, clamoroso inserimento nella pista Kolo Muani: la situazione

Si tratterebbe quindi di uno sgarbo alla Signora che, dopo aver salutato Randal una volta terminato il Mondiale per Club, sta lavorando incessantemente per farlo rientrare sotto la Mole.

Un interesse che, ad oggi, è corrisposto. L’ex Eintracht sa che a Parigi sarebbe chiuso dai suoi colleghi e alla Juventus ha trovato il posto ideale per guadagnarsi la fiducia di Deschamps in vista del Mondiale per Club. Vlahovic al Milan e Kolo Muani ancora bianconero e tutti contenti? La sensazione è che qualcosa possa ancora cambiare, in un modo o nell’altro.