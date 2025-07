Milan, scelto il centravanti: scende in campo Allegri

Nonostante le parole rassicuranti di Gimenez dal Messico, il Milan sembra orientato ad acquistare un nuovo centravanti

Sarà un’estate all’insegna del cambiamento in casa Milan, dopo una stagione che ha lasciato l’amaro in bocca tra delusioni sul campo e tensioni interne. La rifondazione è già iniziata, e le prime pedine a lasciare il progetto rossonero sono state Sergio Conceição e Theo Hernandez, con quest’ultimo indirizzato verso l’Arabia Saudita su spinta della dirigenza e con l’interesse concreto di Simone Inzaghi. Diversa, invece, la situazione di Reijnders: pur non avendo deluso, è stato ceduto per motivi economici legati alle plusvalenze.

Per la nuova mediana, i nomi in arrivo sono quelli di Samuele Ricci, già definito, Luka Modric – atteso dopo il Mondiale per club con il Real Madrid – e il giovane svizzero Ardon Jashari, per il quale la trattativa è in fase avanzata. Ma, come confermato anche dal direttore sportivo Igli Tare, il club non si fermerà al centrocampo: in attacco si cerca un partner esperto da affiancare a Gimenez, non un giovane in prospettiva, ma un titolare in grado di stimolarlo e alzare il livello della concorrenza. Le ultime voci di mercato confermano questa linea.

Milan, Allegri chiama Vlahovic: serve una mano dalla Juventus

Quando nel gennaio 2022 la Juventus acquistò Dusan Vlahovic per quasi 80 milioni, la sensazione era che la Vecchia Signora si era assicurata il miglior centravanti giovane sul mercato, con addirittura molto media che paragonavano il serbo a Haaland. Allegri accolse di buon grado il regalo invernale e grazie anche alle sue reti la Juventus strappò la qualificazione in Champions.

A distanza di tre anni però le cose sono cambiate: ora Vlahovic è un problema per la Juventus e cerca disperatamente di liberarsene. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, sul serbo si sarebbe mosso in prima persona proprio Max Allegri: per portare l’affare in porto però servirà che la Juventus copra metà dell’ingaggio monstre del serbo di 12 milioni netti.

Milan, il serbo già in pugno per il 2026

L’arrivo in bianconero di Jonathan David, l’idea Osimhen e la voglia di riscattare Kolo Muani: in casa Juventus pare non esserci più spazio per Dusan Vlahovic. Il centravanti bianconero dal canto suo non ha alcuna intenzione di andare in Turchia, dove lo corteggia Mourinho, né in Arabia, unici paesi da cui sono giunti interessamenti concreti.

L’idea del serbo pare quella di accettare la prospettiva di fare molta panchina in questa stagione per avere un ventaglio di opzioni maggiore quando si libererà a parametro zero la prossima stagione: in questo scenario, le possibilità che il serbo “accontenti” il suo ex allenatore e firmi con il Milan sembrano molto più concrete.