Milan, sciolte le riserve: arriva l’attaccante “fisico” per Allegri

Il ruolo di attaccante è delicatissimo e il Milan non ha voglia di sbagliare. Per dare una valida soluzione ad Allegri, Igli Tare sta lavorando per chiudere quanto prima sul bomber.

Il Bebote Gimenez non è un investimento sbagliato fatto dal Milan praticamente solo sei mesi fa, ma sicuramente non può bastare. Oltre che per quanto dimostrato fino a questo momento, malgrado sia stato un inizio traumatico – sportivamente parlando – per un calciatore arrivato in uno dei momenti più difficili dell’intera storia rossonera, ma anche perché è in sostanza l’unica punta che c’è in questo momento nella rosa a disposizione di Mister Max.

E allora il tecnico livornese, che potrebbe ritrovarsi con un centravanti “fisico”, la cosiddetta “boa” in area di rigore, troverebbe in lui quello che è il colpo che per qualità prezzo serve in questo momento al Milan. Rinunciando a Vlahovic e agli altri nomi sui quali, dal calciomercato internazionale, vedono il prezzo sparato alto per le richieste che avanzano economicamente i club.

Calciomercato Milan: il nuovo “attaccante boa” per Allegri

Fisicamente forte, dominante in area di rigore e bomber di razza. Sono le caratteristiche fisiche delle quali ha bisogno Allegri per il suo Milan che, con le giocate di Leao e Pulisic vorrebbe vedere, davanti in attacco, quella che sarà la sua macchina da gol al club rossonero. Servono quelli, i gol, per trovarsi a competere con le big del nostro calcio.

Il Milan, che può provare a replicare quanto fatto dal Napoli. I partenopei, in un’annata senza coppe, hanno affidato tutto ad Antonio Conte e al mercato fatto con Manna, fidandosi degli innesti per il progetto tecnico, così come sta facendo Tare con Allegri. Il Mister livornese, vedendo nella propria punta che arriverà il bomber che servirà per la tanto dibattuta differenza reti, potrebbe giocarsi una chance concreta di provare a dar fastidio per la lotta Scudetto.

Uno Scudetto che potrebbe provare a giocarsi con i gol di Victor Boniface che, come fanno sapere da TMW, sarebbe in cima alla lista di Tare in questo momento per il Milan.

Le cifre del colpo a sorpresa per il Milan in attacco

Prelevandolo dal Bayer Leverusen, il Milan riuscirebbe a piazzare un colpo importante nel nome di Victor Boniface.

Si tratta del centravanti nigeriano che, rispecchiando ciò che cerca il Milan, arriverebbe in Serie A a cifre ragionevoli. Non per i 52 milioni di clausola su Kean, così come le alte richieste che ancora fa Vlahovic per il suo ingaggio, oltre ai 30 milioni che chiede la Juve. Così come per Jackson, sul quale il Chelsea spara alto. Per Boniface, il Milan, potrebbe chiuderla a 25 milioni di euro circa, oltre ad un ingaggio che sarà comunque importante e da 3-4 milioni di euro netti all’anno.