Milan, sfuma l’obiettivo: ha preferito la Liga

Victor Munoz, il Milan ci ha pensato: poi la scelta è caduta sull’Osasuna

Un nome che era finito nei radar del Milan, ma che alla fine ha preso un’altra strada. Si tratta di Victor Munoz, esterno offensivo classe 2003, ufficializzato nelle ultime ore dall’Osasuna, dopo il trasferimento dal Real Madrid.

A riportare il retroscena è stato Matteo Moretto, nel consueto aggiornamento quotidiano sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Milan beffato: va in Spagna

Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di mercato, il Milan aveva chiesto informazioni nei giorni scorsi sul giovane talento spagnolo, considerato molto interessante dalla dirigenza rossonera. Tuttavia, nonostante l’interesse concreto, non è arrivata nessuna offerta formale da parte del club di via Aldo Rossi.

Il Real Madrid ha ceduto Munoz per 5 milioni di euro più uno di bonus, con la consueta clausola di recompra già prevista in caso di esplosione futura. Il ragazzo ha firmato un contratto di cinque anni, scegliendo Osasuna anche per una motivazione molto semplice: avrà più spazio e continuità. Una priorità, questa, per un classe 2003 che vuole crescere giocando con regolarità.

Per il Milan solo un’occasione sfiorata. Munoz ha preso la sua decisione e adesso proverà a prendersi la scena in Liga.