Milan, sfuma l’obiettivo per la fascia: Tare pesca in Spagna

Milan, è caccia all’esterno destro: torna di modo un profilo dalla Spagna.

Il Milan continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto di difesa, in particolare sulla fascia destra.

Dopo aver compreso le difficoltà nella trattativa che porta a Guéla Doué dello Strasburgo, ritenuto troppo costoso a causa della valutazione da circa 25 milioni di euro fatta dal club francese, la dirigenza rossonera avrebbe deciso di cambiare obiettivo.

Milan, sfuma Douè: ora tutto su Pubill

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe messo nel mirino Marc Pubill, giovane terzino classe 2003 attualmente in forza all’Almeria. Il club spagnolo è retrocesso nell’ultima stagione in Segunda División, un dettaglio che potrebbe favorire i rossoneri nella trattativa.

La strategia della società di via Aldo Rossi sarebbe quella di anticipare la concorrenza e cercare di chiudere l’operazione prima che altri club possano inserirsi in modo concreto.

Sul difensore spagnolo, infatti, ci sono anche gli occhi attenti del Wolverhampton e del Barcellona, che ne stanno monitorando la situazione già da qualche settimana. Il Milan, però, sembrerebbe intenzionato a bruciare la concorrenza e provare un affondo deciso già nella giornata di mercoledì 16 luglio, come riferisce Di Marzio.

Marc Pubill è un terzino moderno, dotato di grande corsa, forza fisica e buona tecnica. Nonostante la giovane età, ha già accumulato diverse presenze in Liga con la maglia dell’Almeria e prima ancora con quella del Levante. Il suo profilo piace molto al Milan sia per il rapporto qualità-prezzo, sia per il margine di crescita che offre nel medio-lungo termine.

La dirigenza milanista è consapevole che l’operazione potrebbe rivelarsi un colpo strategico, non solo per rinforzare la rosa attuale, ma anche in un’ottica di valorizzazione futura. Con la stagione che si avvicina e il bisogno di completare il reparto arretrato, il Milan sta valutando ogni opportunità con grande attenzione e rapidità decisionale.